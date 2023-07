Le nuove accuse contro l'assassino di Michelle Causo

Un omicidio brutale che ha sconvolto un'intera comunità. Ma ora gli inquirenti cominciano a delineare meglio la dinamica dell'assassinio di Michelle Maria Causo, la diciasettenne uccisa brutalmente a Roma, nel quartiere di Primavalle, da un coetaneo, lo scorso 28 giugno. E al 17enne, arrestato per l'omicidio, vengono ora contestate anche le aggravanti dell'occultamento e vilipendio del cadavere della ragazza.

Nel corso dell'aggressione, secondo quando emerso dall'autopsia, Michelle ha tentato di difendersi. Si cercano intanto le prove di eventuali complici che possano aver aiutato il ragazzo nel brutale delitto. Dalle analisi dei cellulari sequestrati nella casa di via Dusmet, a Primavalle, si capirà se il 17enne arrestato per l'omicidio di Michelle Causo abbia avuto contatti con terzi prima e dopo avere ucciso la ragazza. I pm hanno affidato una consulenza tecnica anche sul telefono della ragazza, trovato sempre nell'appartamento: obiettivo è cercare di capire anche che tipo di rapporto, tramite l'analisi delle chat, avessero i due. Chi indaga vuole accertare, anche grazie ai risultati dell'esame autoptico, che verranno consegnati nei prossimi giorni, a che ora risale il decesso e se la morte della ragazza è sopraggiunta in pochi minuti o è stata una lunga agonia.

Proseguono intanto anche le indagini sul luogo e sull'arma del delitto. La lama con la quale sono state inferte le coltellate alla vittima potrebbe essere quella di un coltello a serramanico (forse usato per tagliare e suddividere l'hashish) e non da cucina, ma non ci sono certezze ufficiali nemmeno su questo punto. Nelle prossime ore si svolgerà un nuovo sopralluogo nell'abitazione del ragazzo. Gli inquirenti si concentrano sugli ambienti dello spaccio, per scandagliare la rete di piccoli pusher legata al 17enne unico indagato.

Nella serata di oggi intanto, lunedì 3 luglio 2023, nel quartiere di Primavalle verrà organizzata una fiaccolata per ricordare Michelle. Prevista la presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del governatore del Lazio, Francesco Rocca.

