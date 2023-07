Michelle uccisa a 17 anni: le immagini della fiaccolata, quanti anni di carcere rischia il coetaneo arrestato

A Primavalle è stata una marcia silenziosa. Dalla scuola che frequentava al punto in cui è stato trovato il suo corpo. Candele e palloncini bianchi alla mano, gli amici e i compagni di scuola, insieme alla famiglia di Michelle Causo, la ragazza di 17 anni uccisa da un suo coetaneo lo scorso 28 giugno, sono scesi in strada per (per la seconda volta in pochi giorni), per chiedere giustizia.

Le immagini della fiaccolata

Nella serata di lunedì 3 luglio è stato il dirigente scolastico del liceo Vittorio Gassman a chiamare a raccolta cittadini e istituzioni.

Al fianco del dirigente scolastico c'erano il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (accompagnato da tutti i presidenti di municipio), e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: "Siamo qui per portare la nostra vicinanza alla famiglia e a chi le voleva bene, siamo tutti sconfitti". Presente anche la famiglia di Michelle, il nonno e la mamma Daniela, il fidanzato Flavio: "Avevo i numeri di tutti gli amici, compreso quello di questo bastardo - dice la madre, ormai stremata dal dolore -. Se fosse stata uccisa davvero per pochi spiccioli sarebbe un'aggravante. Pace all'anima di mia figlia".

I familiari "chiedono giustizia, chiedono di non essere dimenticati", dice il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che durante la fiaccolata a Primavalle ha incontrato i familiari di Michelle: "È un dolore tremendo quello che si prova davanti alla innaturalità della morte di una figlia. Una sensazione devastante che non si può spiegare. È una fiaccolata per essere vicini - ha aggiunto Rocca - per aiutare questo quartiere a elaborare questo lutto importante. Primavalle è un quartiere che ha molte sfide ma la mia convinzione è che questo delitto poteva avvenire ovunque. Noi oggi abbiamo una difficoltà di dialogo generazionale, di comprendere le difficoltà dei giovani. È una fiaccolata che per me ha un significato anche di raccoglimento e riflessione".

"Che questo quartiere sia particolare è sotto gli occhi di tutti e la droga, lo dicono anche le tante operazioni di polizia, è sempre stato un problema a Primavalle" dice all’Adnkronos don Antonio Coluccia, il prete anti spaccio di San Basilio, arrivato nel quartiere. "Ma il tema vero qui è la violenza - spiega - l'ostentazione sui social della droga, mi riferisco al ragazzo che ha ucciso. L'uso degli stupefacenti è ormai una piaga tra i giovanissimi, è necessario creare delle alternative, degli spazi, promuovere lo sport soprattutto nei quartieri di periferia perché la noia porta questi ragazzi ad affogare nella droga e nella spirale della violenza". "C’è una banalizzazione del crimine - ha aggiunto il religioso - Roma è diventata una Gomorra, stiamo condannando i ragazzi a non avere futuro, c’è un cortocircuito che va intercettato e questi fatti chiamano l’intera comunità civile alla responsabilità".

Il 17enne indagato per l'omicidio rischia fino a vent'anni di carcere

Le indagini, intanto, non si fermano. L'impianto accusatorio è pesante: omicidio volontario aggravato dall'occultamento e vilipendio di cadavere. Rischia fino a vent'anni di carcere il 17enne che a Roma ha ucciso, accoltellandola almeno sei volte, Michelle Causo. Il tribunale per minori ha convalidato il fermo, si contestano anche le due aggravanti che potrebbero portare a un aumento della pena. Sono legate al tentativo di nascondere il cadavere in un sacco nero dell'immondizia per poi lasciarlo a poca distanza da un cassonetto dell'immondizia. Sono ancora in corso gli esami sul suo cellulare e quello della vittima, per capire se i due giovani abbiano avuto contatti prima del delitto, e quale tipo di rapporto ci fosse tra loro.

Le esequie di Michelle Causo si terranno domani, mercoledì 5 luglio, alle 11 alla chiesa di via di Torrevecchia.

