Uccisa e gettata in un carrello, la famiglia di Michelle chiede giustizia: "Nessuno ci ha chiesto perdono"

Uccisa per un debito di pochi euro poi gettata in un carrello, abbandonato vicino ai cassonetti dell'immondizia. È iniziato oggi, mercoledì 21 febbraio, il processo nei confronti del giovane cingalese accusato dell'omicidio di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa il 28 giugno scorso nel quartiere di Primavalle, a Roma. L’imputato, che è reo confesso e sarà giudicato con rito abbreviato, è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere. Nei confronti del giovane il tribunale dei Minori ha disposto una perizia psichiatrica: inizialmente la procura aveva espresso parere contrario alla richiesta della perizia arrivata dalla difesa. All’udienza di oggi erano presenti in aula i genitori della vittima, assistiti dagli avvocati Antonio Nebuloso e Claudia Di Brigida, e il giovane imputato.

Daniela Bertoneri e Gianluca Causo, la mamma e il papà della giovane vittima, hanno chiesto a gran voce giustizia: "Ci aspettiamo una condanna certa e severa per chi ha ammazzato nostra figlia, ci ha ammazzato tutti. Non è una questione di soldi, lui è un assassino viscerale, ha ammazzato una ragazza per poche decine di euro. Una morte così non si può accettare.

Non so se abbiamo più dolore o rabbia, ci deve guardare negli occhi e dire perché l'ha fatto. Lo vogliono far passare per infermo mentale e invece su internet ha cercato come uccidere colpendo punti vitali".

I genitori della 17enne, uscendo dal tribunale, hanno commentato anche il comportamento del giovane imputato durante l'udienza: "In aula ha tenuto sempre lo sguardo basso, non ha detto nulla, neanche una parola per chiedere perdono. Gli hanno concesso la perizia psichiatrica - ha aggiunto la madre di Michelle - ma per il pm è una persona normalissima, io sto male in depressione con gli psicofarmaci". La prossima udienza è fissata per il 28 febbraio quando sarà affidato l’incarico per la perizia al professor Stefano Ferracuti.