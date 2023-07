Michelle Causo, convalidato l'arresto del 17enne accusato dell'omicidio. Il giallo delle due telefonate

Quattro ore. Questo il tempo per il quale il 17enne accusato dell'omicidio di Michelle Causo, a Primavalle (Roma), ha raccontato la sua verità nel corso dell'interrogatorio davanti al gip. Al termine dell'interrogatorio è stato convalidato il fermo. Il ragazzo di origini srilankesi deve rispondere di omicidio volontario ed è stato portato nel carcere minorile di Casal del Marmo.

Il giovane con il sogno di diventare un trapper di successo ha dato la sua versione dei fatti. Le sue parole saranno passate al vaglio e si spera che possano andare a chiarire i punti ancora oscuri. Come si legge su RomaToday, polizia e procura minorile rimangono caute su una vicenda che potrebbe avere collegamenti nel mondo della droga. Questa ipotesi prende corpo col passare delle ore. In casa del ragazzo, dove Michelle è stata accoltellata a morte, oltre al cellulare delal vittima è stata trovata della sostanza stupefacente. In più sono stati trovati bevande e sciroppi per fare la purple drank.

Perché Michelle è stata uccisa

Il movente dell'omicidio resta un punto oscuro. C'è la versione del ragazzo: un debito con Michelle per poche decine di euro, lei che reclama la somma e lui che la uccide. Ci sono le convinzioni dei genitori: niente debito, semmai l'incapacità di accettare un rifiuto da parte del ragazzo che si sarebbe invaghito di Michelle.

Da chiarire anche il giallo delle due telefonate che il ragazzo ha fatto a Michelle nella mattinata prima dell'omicidio. L'avrebbe esortata ad andare da lui? Secondo i parenti della vittima, sì.

Il ritrovamento del cellulare di Michelle è un elemento importante. Su TikTok, Instagram, WhatsApp e Telegram si potrebbero trovare indizi utili per ricostruire i rapporti col 17enne che l'ha uccisa. Anche se le conversazioni sono state cancellate, potrebbero essere recuperate dagli esperti e fornire elementi importanti.

Michelle uccisa con almeno sei coltellate

Intanto l'autopsia ha fatto emergere una prima dinamica del delitto. Sul corpo di Michelle c'erano i segni di coltellate alla schiena, al ventre e al collo. Sei almeno i colpi inferti, forse in rapida successione. Michelle da quei colpi ha cercato di difendersi invano.

L'autopsia ha confermato che la ragazza non ha subito abusi di tipo sessuale. Il medico legale ha proceduto anche ai prelievi per gli esami tossicologici sul corpo di Michelle.

I funerali di Michelle saranno celebrati mercoledì 5 luglio alle 11 nella chiesa del quartiere capitolino di Primavalle, in via di Torrevecchia.

I sospetti su un complice

Altro punto oscuro la presenza di eventuali complici. Al momento del delitto, o subito dopo. Secondo quanto ricostruito fino a ora, il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo. Papà Gianluca non è d'accordo: "Non è stato solo lui. Chi l'ha aiutato a caricarla lì su quel carrello? Ce ne sono decine di cose che non quadrano. C'è per forza un complice, almeno nell'occultamento del corpo. Lo Stato non deve darmi condoglianze, ma deve dimostrarmelo. Deve stare tutta la vita in galera", ha detto alle telecamere di Ore 14 su Raidue. E poi ancora: "Non può aver fatto tutto lui. L'hanno ammazzata di botte e poi finita a coltellate. Mia figlia era troppo forte, si menava pure con i maschi".

