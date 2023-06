Michelle Maria Causo uccisa a 17 anni: le ipotesi sul movente

Una lite finita in tragedia, scatenata forse da un piccolo debito, di poche decine di euro, o magari da un approccio non ricambiato. Sono queste le principali poste su cui gli inquirenti sono al lavoro per chiarire il movente dell'omicidio di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa a coltellate nel quartiere di Primavalle, a Roma, poi trasportata in un carrello della spesa e abbandonata vicino ai cassonetti dei rifiuti. Per il delitto è stato arrestato un coetaneo della vittima, italiano di origini srilankesi, che durante il lungo interrogatorio "analitico e approfondito" avrebbe appunto parlato di un debito di 30-40 euro. Il ragazzo ha colpito la 17enne con un coltello da cucina con almeno 6 fendenti e poi ha tentato di disfarsi del corpo trasportandolo su un carrello della spesa all’interno di una busta nera. Una versione che non convince del tutto gli investigatori, che dubitano sia questo il reale movente dell'aspirante trapper. Sul corpo della ragazza non sono stati trovati segni di violenza, almeno dall'esame esterno del medico legale.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto tra le 11.30 e le 15 di mercoledì 28 giugno, nell'appartamento di via Dusmet che il ragazzo condivideva con la madre. La donna al momento del delitto non era in casa, motivo per cui si ipotizza che il 17enne potrebbe aver agito da solo, senza l'aiuto di complici. All'interno di quella casa il raptus omicida, il cui movente rimane ancora il principale punto da chiarire. Un raptus feroce, come rivelano le sei coltellate inferte alla giovane vittima, al viso, al collo, al torace e alle braccia, con cui Michelle ha tentato invano di difendersi. La ragazza si è spenta in pochi istanti, poi il 17enne avrebbe atteso alcune ore con il cadavere ancora sul pavimento, prima di decidere di metterlo in un sacco dell'immondizia e spostarlo. Proprio quel viaggio sulle scale e o poi in strada, con il cadavere dentro il carrello della spesa, ha attirato l'attenzione di condomini e passanti che hanno allertato le forze dell'ordine e dato inizio alla caccia all'uomo. Risalire all'aspirante trapper non è stato molto difficile per gli investigatori: il corpo è stato abbandonato vicino ai cassonetti dell'immondizia di via Borgia, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Inoltre, il carrello della spesa su cui ha trasportato il cadavere ha lasciato una copiosa scia di sangue, tracce poi rinvenute anche sulle scarpe del presunto assassino e sulle scale dello stabile di via Dusmet. Non è chiaro cosa abbia causato la sua furia omicida: durante l'interrogatorio il 17enne ha parlato di un "debito di una trentina di euro", un movente che al momento non convince del tutto.

Il rapporto tra i due

Il ragazzo è accusato di omicidio e occultamento di cadavere, ma gli inquirenti dubitano che un delitto così efferato possa essere stato commesso soltanto per 30 euro. Al momento non è stata contestata l'aggravante della premeditazione, in quanto si sarebbe trattato di un omicidio d'impeto, magari scaturito da delle avances non corrisposte o da altre motivazioni che hanno innescato il raptus. Nella giornata di lunedì 3 luglio è previsto l'interrogatorio di convalida dell'arresto davanti al gip del tribunale per i minori di Roma. Un dettaglio che potrebbe aiutare a fare chiarezza è il rapporto tra i due: si conoscevano e abitavano a pochi metri di distanza, ma non erano fidanzati e neanche amici. Eppure, quella mattina Michelle è andata nella sua abitazione. Il giovane avrebbe negato qualsiasi frequentazione clandestina o tentativo di approccio nei confronti della ragazza, che da due anni era fidanzata con un altro giovane di Roma. Le analisi sui cellulari sequestrati potranno aiutare a chiarire quali fossero stati i contatti tra i due, mentre i test tossicologici riveleranno l'eventuale positività a sostanze stupefacenti. Gli inquirenti hanno in programma anche di sentire gli amici di Michelle e del 17enne accusato di averla uccisa.

La disperazione dei genitori

Mentre le forze dell'ordine cercano di fare luce sul movente dell'omicidio, c'è una famiglia, quella di Michelle, che vive ore di disperazione e rabbia. "Me l'ha ammazzata di botte e poi l'ha finita a coltellate - ha detto la madre Daniela intercettata dal programma "Ore 14" su Raidue - L'ho conosciuto due o tre volte, un ragazzo molto educato, più del dovuto, un ragazzo debole, tanto che dissi a mia figlia quant'è carino". Una rabbia espressa anche dal padre della giovane vittima: "Ce l'hanno ammazzata senza motivo, come un cane. Mia figlia andava a scuola, sempre promossa. Il sabato e la domenica vedeva il fidanzato, un ragazzo d'oro che andava a scuola di mattina e lavorava in piscina di pomeriggio con i ragazzi disabili". Sempre a RaiDue il genitore avanza un'ipotesi. "Era innamorato penso, non lo so, lei lo ha respinto perché lei ha un ragazzo da quasi due anni dall'altra parte di Roma, che ora è disperato. Non era incinta, lui non era niente, non stavano insieme, era un amico". Un dolore enorme che ha coinvolto tutto il quartiere di Primavalle, dove tutti ricordano Michelle come "una bravissima ragazza". Nella serata di oggi, venerdì 30 giugno, è stata organizzata una fiaccolata in suo ricordo.

