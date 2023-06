Dalla scuola ai social: chi era Michelle Maria Causo, la 16enne uccisa a coltellate a Roma

Una ragazza di 16 anni come altre, con tanti sogni e passioni, e soprattutto con una vita davanti. Amava la musica, la trap in particolare, e viveva sui social come tutti i giovani della sua età, pubblicando video sul suo profilo TikTok e foto su Instagram. Michelle Maria Causo, la 16enne uccisa a coltellate e rinvenuta in un carrello della spesa nel quartiere di Primavalle, a Roma, frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman, situato a poche decine di metri da dove è stato poi rinvenuto il suo cadavere, nei pressi dei cassonetti dell'immondizia.

Chi era Michelle Maria Causo

Michelle aveva soltanto 16 anni, non era incinta (come scritto inizialmente da alcuni quotidiani) e non aveva una relazione sentimentale con il 17enne cingalese arrestato dai poliziotti. I due si conoscevano, ma non erano intimi. Appassionata di musica, viveva i social con intensità, come tutti gli adolescenti di quest'epoca: molto attiva su TikTok, dove pubblicava spesso dei video, e su Instagram. Sui social aveva diverse amicizie, con cui condivideva idee, canzoni e filmati, così come nella vita reale. Molti di questi erano suoi compagni di scuola: "Michelle era una ragazza intelligente, un po' agitata, ma qui in questo quartiere difficile è facile - ha raccontato un altro ragazzo, compagno di scuola della giovane uccisa. "Andavamo insieme al liceo psicopedagogico Gassman, qui dietro".

Orrore a Roma, il cadavere di Michelle trasportato per 150 metri in un carrello: arrestato un 17enne

"In Memoria di Michelle. Il Liceo Vittorio Gassman si stringe al dolore dei genitori. La notizia della scomparsa di Michelle, uno dei tanti sorrisi della scuola, ha sconvolto tutta la comunità scolastica del Liceo Vittorio Gassman. Ci uniremo per non dimenticarla e far vivere in ognuno la sua Memoria". È il messaggio pubblicato sul sito online del Liceo Vittorio Gassman, a firma del preside Vincenzo Lenzoni, scuola che frequentava Michelle Maria Causo, ritrovata cadavere ieri sera in un carrello della spesa vicino a un cassonetto in via Stefano Borgia a Primavalle, a Roma.

Gli amici su Instagram

Due sole foto, 37 follower e una trentina di profili seguiti, tra cui quelli di Ariana Grande, Fedez, Selena Gomez, la trasmissione Amici ma anche di Eleonora Gaggero la giovane star della serie tv Disney Alex & Co e il cantante Federico Rossi. È un vecchio profilo Instagram, fermo al 2017, di Michelle Maria Causo, la 16enne uccisa e ritrovata in un carrello della spesa vicino a un cassonetto a Primavalle.

Nelle foto vediamo Michelle che tiene stretto un cagnolino bianco insieme a quella che chiama la ''mia migliore amica Flavia' mentre nell'altro scatto la ritroviamo con gli occhi vispi e sorridente accanto ad una ragazzina più piccola: 'grazie cuginetta t.v.b', scrive usando l'acronimo social per dire ti voglio bene. Immagini di sei anni fa, poi niente più. Nelle ultime ore accanto all'ultima foto in molti la salutano con i classici cuori e faccette che piangono. E una sola frase, scritta da Francesco, "non ho parole...solo rabbia".

Uccisa a coltellate

Per il delitto è stato arrestato un 17enne, italiano di seconda generazione e originario dello Sri Lanka, bloccato subito dopo il macabro ritrovamento. Il giovane avrebbe aggredito la ragazza, che si trovava nel suo appartamento, colpendola con diversi fendenti: l'ipotesi principale è che l'omicidio sia avvenuto al culmine di una lite tra i due ragazzi. Il movente del delitto è ancora da chiarire, ma gli indizi a carico del giovane sarebbero solidi.

Alcuni testimoni, residenti nel palazzo dove il 17enne vive insieme alla madre, hanno riferito di aver udito urla provenienti dall'appartamento dove, presumibilmente, si sarebbe consumato il delitto. Nella giornata di ieri, mercoledì 28 giugno, il ragazzo era stato avvistato con un sacco nero strappato, da cui sembravano uscire dei vestiti: "Sembrava agitato - ha raccontato il testimone - era fermo davanti al palazzo, come se stesse aspettando qualcuno". Un'altra donna ha invece riferito di aver sentito un rumore molto forte, come un tonfo, provenire dall'appartamento. Testimonianze e dettagli che potranno aiutare gli inquirenti a fare luce su questo terribile delitto, il cui movente al momento rimane un mistero.

"Una violenza che lascia sbigottiti"

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha espresso il suo cordoglio attraverso un post pubblicato su Facebook: ''Profondamente sconvolto per il brutale omicidio di Michelle Maria Causo, una giovanissima donna di appena 17 anni, uccisa orribilmente a Primavalle. Una violenza inaudita che lascia sgomenti, l'ennesimo inaccettabile femminicidio. Michelle, come raccontano amici e conoscenti, era una ragazza allegra che amava la vita e lo studio, conosciuta da tutti nel quartiere. Non è giusto che le sia stata brutalmente strappata la vita. In questo momento di dolore, voglio esprimere il mio profondo cordoglio ai familiari, agli amici e a tutte le persone che le volevano bene. 'Tutta la nostra città è solidale e si stringe alla comunità di Primavalle davanti a questa tremenda e ingiusta morte che ha privato una giovane donna del suo futuro. Condanniamo fermamente la violenza di genere in tutte le sue forme. Dobbiamo tutti rafforzare l’impegno per contrastarla, prevenirla e per sostenere le donne che la subiscono''.

Continua a leggere su Today.it...