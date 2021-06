A 15 anni sbarca a Lampedusa con la maglia della polizia: "Il mio sogno è diventare un agente"

Un migrante di 15 anni è sbarcato a Lampedusa indossando una maglia della polizia di Stato. La Questura di Agrigento ha condiviso la sua foto e raccontato la sua storia.

Nella serata di ieri la Capitaneria di porto dell'isola ha intercettato a circa 23 miglia dalla costa un'imbarcazione in legno con a bordo 40 persone di varie nazionalità, che sono state poi trasbordate e condotte al molo Favaloro. Al momento dello sbarco, l'attenzione degli agenti è stata attirata da un ragazzino egiziano che indossava una maglia molto simile a quella della divisa della polizia, con tanto di alamari, ma senza gradi.

Il giovane, che sogna di fare l'agente di polizia, ha raccontato di averla acquistata poco prima di partire in un mercatino di Tripoli. Il ragazzino ha detto di essere partito a maggio dalla cittadina di Fayoum, nell'entroterra egiziano, dove aveva lasciato i genitori e suoi sei fratelli. Dopo aver raggiunto la Libia, da lì si è imbarcato su un fatiscente natante in legno, affrontando un pericoloso viaggio per realizzare il suo sogno di raggiungere l'Italia e stabilirsi a Milano, con la speranza di riuscire a trovare un lavoro. Con il sogno di fare l’agente, il 15enne ha raccontato di aver deciso di spendere i pochi soldi che aveva con sé per comprare la maglia esposta sulla bancarella del mercatino e sentirsi così un poliziotto italiano.