La migrante positiva al coronavirus che partorisce sull'elicottero del 118

Ha partorito in volo, durante il trasferimento dall'hotspot di Lampedusa, una migrante risultata positiva al Covid 19 e in avanzato stato di gravidanza. La donna, che era diretta all'ospedale di Palermo, ha dato alla luce il piccolo mentre si trovava a bordo dell'elicottero del 118 della Regione Siciliana. Il travaglio della donna è cominciato a Lampedusa.

Soccorsa, con gli adeguati sistemi di protezione, la migrante è stata portata con un elicottero del 118 della Regione Siciliana all'ospedale Cervello di Palermo, centro di riferimento Covid-19. Durante il volo, mentre erano quasi sopra Agrigento, la donna, assistita da un'equipe struttura e preparata a questo tipo di assistenza in emergenza, ha partorito un bambino, anche lui adesso ricoverato a Palermo. Madre e figlio saranno sottoposti a cure e agli esami previsti da protocollo.

Fondamentale l'intervento dei medici dal personale del servizio sanitario, che hanno aiutato la donna a partorire senza complicazioni. L'assessore alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza ha volto ringraziare in particolar modo i sanitari per il loro lavoro. "Per noi - ha detto l'esponente del governo Musumeci - il diritto alla salute di tutti è la unica stella polare. Dalla quale non arretriamo e non arretreremo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Migranti, 353 in arrivo a Lampedusa

I 353 migranti soccorsi dalla nave Sea watch 4 saranno trasferiti sulla nave quarantena 'Gnv Allegra'. Il trasferimento dovrebbe avvenire al largo di Palermo, dove il traghetto arriverà entro l'alba di domani. Prima di fare salire i migranti saranno effettuate delle ispezioni sanitarie da parte di personale medico e di assistenza della Croce rossa italiana. La nave dovrebbe poi raggiungere Lampedusa.