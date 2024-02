Migrante si suicida, nel Cpr di Roma scoppia la rivolta

Un 22enne originario della Guinea è stato trovato morto questa mattina nel centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria, a Roma. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio.

Dopo il ritrovamento del cadavere, nel centro sono scoppiate le proteste. Alcuni migranti hanno tentato di forzare le grate della struttura, lanciato sassi contro il personale e provato a dar fuoco a un'auto della polizia. Gli agenti hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. Gli scontri sono ancora in corso nel momento in cui scriviamo.

Il Cpr di Ponte Galeria è da tempo oggetto di polemiche da parte delle associazioni per i diritti umani. Come raccontato da un'inchiesta di Dossier, nella struttura le condizioni igieniche sono precarie anche per via del sovraffollamento. Continue sono le tensioni tra i reclusi e il personale, come quelle sfociate lo scorso settembre che hanno portato al danneggiamento degli alloggi maschili.

Il centro dovrebbe servire a ospitare i migranti illegali in attesa di rimpatrio. Nel caso del 22enne della Guinea, il rimpatrio sarebbe stato impossibile vista la mancanza di accordi in tal senso tra il Paese africano e l'Italia. I Cpr, scrivono in una nota il segretario di +Europa, Riccardo Magi, e Cecilia D'Elia, senatrice del Partito democratico, "sono luoghi di pura afflizione, se si considera che la maggior parte dei detenuti non saranno mai rimpatriati e prolungare la detenzione fino a 18 mesi come ha fatto il governo Meloni è folle. Chiediamo al ministro Piantedosi di visitare questo luogo e di chiuderlo al più presto", concludono i parlamentari.