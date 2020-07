Migranti, il disperato allarme dalle navi alla deriva: "Stiamo morendo"

Nella notte Alarm Phone ha lanciato un Sos per due imbarcazioni a rischio in zona Sar di Malta. L'appello, rivolto al Paese ma anche all'Italia, arriva a notte fonda su Twitter: "Sos URGENTE!!! 95 persone sono a rischio di annegare nella zona SAR di Malta! Hanno chiamato #AlarmPhone quando il motore ha smesso di funzionare e stavano imbarcando acqua. La situazione a bordo è critica. Autorità maltesi e italiane sono informate ma non rispondono. Soccorrete!".

Poi il drammatico aggiornamento delle 02:45: "Le persone in pericolo dicono di non poter rimuovere l’acqua dalla barca perché é sovraffollata. Urlano: 'stiamo morendo!'. Il mercantile #Maridive230 è a 20 miglia dalla barca e potrebbe ricevere ordine di soccorrere ma Malta non risponde alle nostre chiamate".

All'imbarcazione in difficoltà se ne aggiunge un'altra, sempre in acque maltesi, con 45 naufraghi a bordo, portando così il totale a 140 persone in pericolo: "Un’altra barca in pericolo con 45 persone in fuga dalla Libia ha chiamato #AlarmPhone stanotte. Sono in zona SAR di Malta e chiedono soccorso immediato. Di nuovo le autorità sono informate ma non rispondono. Malta, il soccorso in mare è un vostro dovere!", si legge in un altro tweet.

🆘URGENTE!!! ~95 persone sono a rischio di annegare nella zona SAR di #Malta! Hanno chiamato #AlarmPhone quando il motore ha smesso di funzionare e stavano imbarcando acqua. La situazione a bordo è critica. Autorità maltesi & italiane sono informate ma non rispondono. Soccorrete! pic.twitter.com/qTcLwws9gx Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. July 25, 2020

Nel corso della mattinata, ancora aggiornamenti da Alarm Phone sull'imbarcazione con 95 naufraghi a bordo: "03.45: Ancora più acqua entra nella barca. Abbiamo detto loro che Malta è stata avvertita ma non risponde. "Ma stiamo affogando, cosa aspettano? che moriamo?" Hanno detto. Hanno poi ricevuto una chiamata da un numero maltese 'stiamo arrivando, stiamo arrivando'", si legge su Twitter. Poi, in un post successivo, un nuovo aggiornamento: "08.36: siamo ancora in contatto con le 95 persone in pericolo. Continuano a mandarci le loro coordinate GPS ma noi le inoltriamo alle autorità invano. Non riusciamo a contattare #Maridive230 per chiedere soccorso. Sono alla deriva da ore e hanno bisogno di soccorso in #Europa".