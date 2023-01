Le navi ong obbligate a fare il "giro d'Italia" per sbarcare i migranti

La Ocean Viking ha salvato 37 migranti che erano a bordo di un gommone sovraccarico in acque internazionali al largo della Libia. I naufraghi recuperati dalla nave, fa sapere Sos Mediterranée, soffrono di intossicazioni e ustioni da carburante. Le autorità italiane hanno assegnato all'imbarcazione il porto di Ancona.

"Il porto di Ancona è a 1.575 chilometri dall'area delle operazioni - scrive Sos Mediterranée - a quattro giorni di navigazione. Le previsioni meteo sono in peggioramento da domenica notte, esponendo i naufraghi a forti venti e a mare agitato". Si tratta, cartina alla mano, di circumnavigare l'Italia per un semplice sbarco di persone soccorse in mare. Un viaggio senza alcun senso logistico, se non quello di tenere lontano dalla zona di ricerca e soccorso le navi. Secondo un'interpretazione rilanciata oggi da alcuni quotidiani, nelle ultime settimane tutte le navi che hanno soccorso i migranti sulla rotta centrale del Mediterraneo sono state inviate in Comuni amministrati dal Partito democratico: i porti assegnati alle Ong da quando il Viminale ha adottato la nuova strategia sono in effetti a Taranto, Salerno, Livorno, Ravenna, Gioia Tauro e ora Ancona. Un piano preciso del ministero dell'Interno, guidato dal leghista Piantedosi, oppure una coincidenza?

Anche Geo Barents ha soccorso un gommone con 73 persone a bordo. Anche alla nave di Medici senza frontiere è stato assegnato il porto di Ancona. Tra i profughi anche 16 minori non accompagnati. I sopravvissuti, fanno sapere da Msf, stanno bene e sono ora assistiti dall'equipe medica a bordo. L'ong si rivolge al Viminale: "In base alle leggi internazionali marittime, l'Italia dovrebbe assegnare il luogo sicuro più vicino alla Geo Barents, mentre per raggiungere Ancona ci vorranno almeno tre giorni e mezzo e le condizioni meteo sono pessime - ha fatto sapere -. Assegnare un porto più vicino avrebbe soprattutto un impatto positivo sulla salute fisica e mentale dei sopravvissuti a bordo. Chiediamo pertanto al ministero dell'Interno l'assegnazione di un luogo sicuro più vicino che tenga in considerazione la posizione attuale della Geo Barents". Nessuna replica dal ministero.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e il capo della Polizia, Lamberto Giannini, saranno lunedì 9 gennaio ad Agrigento dove parteciperanno, alle 15, a un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sugli sbarchi. Alla riunione ci sarà anche il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, che ieri aveva chiesto al ministro una visita a Lampedusa, dopo l’ennesimo naufragio, costato la vita a due persone, tra cui un neonato.

Cosa prevede il decreto Ong del governo Meloni

L'ultimo decreto varata dal governo Meloni delinea un "codice di condotta" per le navi ong: stop al trasbordo dei naufraghi (cioè quando una nave più piccola compie un soccorso e poi trasferisce su una nave più grande i naufraghi per continuare a operare altri soccorsi) e ai soccorsi multipli (a meno che non siano richiesti dalle autorità della zona Sar). Obbligo di chiedere il porto di sbarco all’Italia immediatamente dopo aver effettuato il primo salvataggio, possibilità per i migranti di chiedere asilo direttamente a bordo delle navi straniere e non nel Paese di primo approdo. Le ong devono poi chiedere "nell’immediatezza dell’evento l’assegnazione del porto di sbarco" che, si legge nella norma, deve essere "raggiunto senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso".

Per chi viola le regole c'è un sistema sanzionatorio di natura amministrativa, in sostituzione del vigente sistema di natura penale; sono previste multe da 10mila fino a 50mila euro (per il comandante e per l’armatore). Prevista anche la confisca della nave per due mesi. Analoghe sanzioni si prevedono qualora il comandante e l’armatore della nave non forniscano le informazioni richieste dall’autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite da quest’ultima.