Allarme arrivi di massa dalla Libia. A Cutro trovato il corpo di un altro bambino

Raggiunti da una nave mercantile, l'Atlantic North, i 47 migranti partiti dalla Libia rimasti in balia del mare agitato. L’organizzazione aveva lanciato l’allarme più di 24 ore fa, segnalando che il barcone su cui stavano viaggiando si trovava a "combattere contro il vento e le condizioni meteorologiche avverse".

"Ci auguriamo che insieme all'altro mercantile Basilis L riescano a prendere a bordo le persone prima che la situazione peggiori ulteriormente e a farle sbarcare in un luogo sicuro. Niente più naufragi!", scrive in un tweet la Allarm Phone chiedendo che i migranti non vengano "restituiti forzatamente alla Libia". Poco dopo ai soccorsi si è aggiunta anche una terza nave mercantile, la Kinling.

Nel frattempo scatta un allarme per nuovi arrivi di massa dalla Libia con l’arrivo della bella stagione. "Quello che sta accadendo nel Mediterraneo configura una primavera ed un'estate di esodo verso l'Italia - ha scritto sui social il leader di Azione Carlo Calenda -. Occorre mettere in piedi, insieme all'Ue, subito, un piano straordinario di rafforzamento delle strutture di gestione dei flussi e relocation. Altrimenti verremo travolti". A Lampedusa l’hotspot è di nuovo al collasso dopo gli sbarchi degli ultimi giorni.

Naufragio di Cutro: si aggrava il bilancio delle vittime

A Cutro il mare continua a restituire i corpi delle vittime del tragico naufragio avvenuto 14 giorni fa, domenica 26 febbraio. Il bilancio delle vittime è salito a 79, dopo i tre corpi trovati nella giornata di oggi: due bambini e un uomo adulto. L’ultimo è quello di un bambino, difficile presumere l’età a causa delle pessime condizioni in cui si trova il corpo. Salgono così a 33 i minori deceduti nel naufragio, di cui 24 compresi nella fascia d'età tra 0 e 12 anni.

"Da 15 giorni ho in mente quelle scene indelebili: vedere i corpi di donne, uomini, nudi sulla spiaggia lascia un segno - ha dichiarato il sindaco di Cutro Vincenzo Ceraso in radiovisione su RTL 102.5 -. Poi vedere le onde del mare che restituiscono i corpi dei bambini, sono scene indelebili. Il vero problema è questo, non disquisire sulle responsabilità: pensiamo a risolvere questo problema interfacciandoci con l'intera Europa. I flussi continuano, noi non dobbiamo arrivare un attimo dopo perché così offendiamo chi ha perso la vita". Sulla polemica scoppiata ieri sul video del karaoke alla festa dei 50 anni di Salvini, il sindaco di Cutro ha detto di non sentirsi offeso. "Vado oltre, altrimenti perdiamo tempo. Questo problema deve essere attenzionato a livello europeo, vivo sulla mia pelle pensando ai miei concittadini".

"Abbiamo toccato con mano l'inumanità delle scelte di chi governa il paese - ha dichiarato invece la segretaria del Pd Elly Schlein all’assemblea del partito -. Siamo stati i primi a ricevere una informativa urgente a Piantedosi e non abbiamo ancora ricevuto risposte. Nessuno ha ritenuto di rispondere, hanno fatto un consiglio dei ministri a Cutro chiusi dentro, senza nemmeno dare omaggio alle vittime e ai loro famigliari, come invece ha fatto il presidente Mattarella a cui vanno i nostri ringraziamenti per essere stato ancora una volta guida del Paese".

