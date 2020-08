In porto a Crotone arriva un veliero con 80 migranti: saranno sottoposti a tampone

Oggi circa 80 migranti, che viaggiavano a bordo di un veliero, sono sbarcati nel porto di Crotone. Sull'imbarcazione, proveniente dal porto di Antalya in Turchia e rintracciata a Capo Cimiti da un'unità navale della Guardia di Finanza di Corigliano (Cs), famiglie con bambini di nazionalità siriana, irachena, curda e afgana.

E' subito partita la macchina dei soccorsi. Appena sbarcati, i migranti sono stati soccorsi dalla Croce Rossa e dalle forze dell'ordine. Nelle prossime ore i migranti saranno trasferiti nel Cara di Isola Capo Rizzuto, in isolamento, dove verranno sottoposti a tampone, come prevedono le misure nazionali anti Covid.

Sono riprese intanto questa mattina le operazioni per la ricerca di possibili migranti dispersi in mare dopo l'esplosione avvenuta ieri su un'imbarcazione nella zona di mare antistante Praialonga, in provincia di Crotone. L'esplosione ha provocato tre vittime e il ferimento di due finanzieri le cui condizioni, si apprende da fonti della prefettura di Crotone, sono in via di miglioramento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.