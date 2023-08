Soldi per superare gli esami: insegnante nei guai

Un insegnante che richiedeva soldi agli immigrati per superare l'esame di italiano per ottenere la proroga del permesso di soggiorno è stato sospeso dal servizio con un'ordinanza interdittiva del Gip di Milano, notificata dai finanzieri del Comando provinciale. L'indagine, condotta dai militari della Compagnia di Magenta e coordinata dalla pubblico ministero Giancarla Serafini, ha riguardato gli esami di lingua italiana svolti in un istituto scolastico dove l'insegnante infedele prestava servizio. Secondo i finanzieri, che hanno analizzato la documentazione acquisita e ascoltato i numerosi candidati, il docente chiedeva una somma variabile tra i 50 ed i 200 euro per facilitare il superamento della prova