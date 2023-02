Migliaia di migranti su 28 barconi in poche ore a Lampedusa

Continua l'emergenza nell'hotspot di Lampedusa, dopo che in poco più di 24 ore sono giunte migliaia di persone su 28 imbarcazioni diverse. Sull'isola sono avvenuti solo sbarchi autonomi o con l'intervento della Guardia costiera: nemmeno l'ombra di una nave ong al largo. La prefettura di Agrigento ha predisposto per la giornata di oggi almeno mille trasferimenti verso Ravenna e Civitavecchia: nello specifico 450 partiranno questa mattina, altri 600 in serata a bordo della nave Diciotti.

Dopo le venti imbarcazioni arrivate ieri con più di 900 persone a bordo, questa notte in poche ore sono approdati in 753 sull'isola di Lampedusa. Prima della mezzanotte i numeri più consistenti: tre gruppi di 105 (tra cui 16 donne e 7 minori), 138 (tra cui 4 donne e un minore) e 139 (tra cui 2 minori) migranti sono stati rintracciati dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle.

Diciassette tunisini, invece, sono stati bloccati direttamente a terra dai finanzieri. Intorno a mezzanotte, invece, a molo Favaloro sono sbarcati in 131, intercettati a nord-est dalla costa dai militari della Capitaneria di porto, che hanno recuperato anche altri tre gruppi di 51, 39 e 87 migranti. Tra loro anche 26 donne e una dozzina di minori. Gli ultimi a raggiungere l'isola sono stati 46 migranti che il pattugliatore delle Fiamme gialle ha rintracciato a circa 4 miglia dalla costa su un barchino di legno.

L'emergenza è totale, considerando che nel centro di prima accoglienza per migranti, predisposto per 400 posti, al momento si registrano circa tremila presenze. Per questo motivo la prefettura di Agrigento ha predisposto almeno mille trasferimenti in giornata, con Ravenna e Civitavecchia già allertate per l'arrivo di due navi umanitarie.