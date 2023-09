Migranti, raffica di arrivi: a Lampedusa c'è la fila di barchini

Sbarchi a raffica a Lampedusa. Sono migliaia i migranti che nelle ultime 24 ore sono arrivati sull'isola, mentre sono circa una decina i barchini in arrivo e altri sono già "in fila" davanti al molo Favaloro in attesa di poter attraccare. Un'emergenza senza precedenti: sono 44 gli sbarchi avvenuti nelle ultime ore, ma al momento è difficile contare gli approdi e quante persone sono già arrivate, mentre all'orizzonte si vedono altre imbarcazioni.

Sono 1.767 i migranti presenti nella mattina di oggi, martedì 12 settembre, all'hotspot di Lampedusa. Dopo gli ultimi sbarchi dei giorni scorsi la struttura di contrada Imbriacola è nuovamente affollata. La Prefettura di Agrigento, per alleggerire la struttura di contrada Imbriacola, ha disposto il trasferimento di circa 600 persone con il traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Ma è in arrivo anche la nave Diciotti della Guardia costiera che servirà per aumentare e accelerare i trasferimenti verso altri centri d'accoglienza. Nella giornata di ieri, con i due traghetti di linea, erano state già spostate 503 persone.

Continua a leggere su Today.it...