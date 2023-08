Naufraga un barchino a largo di Lampedusa: minori tra morti e dispersi

Tragedia a largo delle coste di Lampedusa. Un barchino con 46 migranti a bordo è naufragato a circa 23 miglia sud-ovest dall'isola. Recuperato in mare dalle motovedette della guardia costiera un cadavere, potrebbe trattarsi di un minorenne. Disperse due persone: una donna e un minore. Le motovedette della capitaneria sono sul posto per le ricerche.

La triste notizia arriva in un giorno di festa per l'isola. Una 32enne ivoriana, durante la notte, ha partorito al poliambulatorio, un bimbo di 2,8 kg. Si tratta del secondo bambino, figlio di migranti, che viene al mondo a Lampedusa nell'arco di 2 anni.

Tutti salvi invece i 20 migranti sbarcati durante la notte a ovest di Lampedusa, rimasti bloccati sugli scogli per quasi 20 ore a causa del maltempo che sta rendendo impossibili i soccorsi. Le motovedette della guardia costiera non sono riuscite ad avvicinarsi, né durante la notte, né nel corso della giornata. I vigili del fuoco sono riusciti a calare dall'alto i sacchetti con viveri, bottigliette d'acqua e delle coperte termiche. Potrebbero essere raggiunti dai soccorritori solo domani, in tarda mattinata.

