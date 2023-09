A Lampedusa record di sbarchi, migranti per ore al molo: scatta la protesta

Momenti di tensione oggi, 13 settembre, a Lampedusa. Sull'isola nelle ultime ore si sono moltiplicati gli sbarchi e nell'hotspot sono state superate le seimila presenze.Solo dalla mezzanotte ci sono stati 29 approdi. "Un flusso inarrestabile", spiegano i soccorritori. Una situazione che rischia di diventare una polveriera. Nella tarda mattinata un gruppo di migranti ha dato vita a una protesta, chiedono di lasciare il molo dove sono da ore. Alcuni si buttano in acqua in segno di protesta. Sul posto gli uomini della guardia di finanza.

Intanto si moltiplicano gli appelli da parte delle istituzioni locali perché Lampedusa non sia lasciata sola. Il sindaco Filippo Mannino è stato chiaro: "La situazione sta diventando ingestibile e insostenibile. Qui siamo tutti stanchi e provati sia fisicamente che psicologicamente". Mannino parla di "sconfitta dell'Europa, di un sistema che lavora sempre in emergenza e non mette mai in atto delle reali e vere politiche migratorie".

Come riporta AgrigentoNotizie, anche il procuratore capo di Agrigento, Giovanni Di Leo, lancia un appello "a nome di tutti coloro che in questo momento sono impegnati sin dalle prime ore del mattino", per l'emergenza migranti. "C'è bisogno di aiuto, concreto, pratico e immediato - dice - da parte di ogni struttura dello Stato e di ogni persona di buona volontà".

"Prefettura, questura e diocesi di Agrigento - spiega Di Leo - stanno cercando sistemazioni provvisorie per una massa di richiedenti asilo, uomini donne, minori accompagnati e non, paragonabile per dimensione solo all'arrivo della nave Vlora approdata nel porto di Bari l'8 agosto 1991 con 20.000 albanesi che sfuggivano dalla caduta della dittatura e dalla fame. Ma il capoluogo e la regione pugliese erano una città, in terraferma e una regione collegata al resto del Paese. Lampedusa è un isola, poco al largo di un'altra isola più grande, la Sicilia. Le difficoltà logistiche rischiano di avere la meglio sullo straordinario senso di umanità di chi è impegnato in queste operazioni di soccorso e della popolazione di Lampedusa". Il procuratore capo Giovanni Di Leo non nasconde le preoccupazioni: "L'enorme, straordinario sforzo delle nostre forze dell'ordine, nessuna esclusa, a terra come in mare, sta cercando di ovviare a una situazione altrimenti destinata, e comunque prossima, al collasso".

Continua a leggere su Today.it...