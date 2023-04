Oltre 500 migranti in pericolo in mezzo al mare, 32 recuperati da uno scoglio

Oltre 500 persone sarebbero in pericolo a bordo di un'imbarcazione "nelle acque internazionali al largo della Libia" in condizioni meteorologiche avverse. Lo riferisce l'organizzazione non governativa Alarm Phone che specifica di avere già "sollecitato le autorità ad avviare immediatamente un'operazione di soccorso". Il tweet di Alarm Phonerilanciato anche dall'ong italiana Mediterranea Saving Humans, che sottolinea la necessità di un intervento di soccorso immediato.

Intanto sono stati soccorsi i 32 migranti rimasti bloccati per 24 ore sull'isolotto di Lampione. Poco più di uno scoglio in mezzo al Mediterraneo. È stato così necessario l'intervento di un elicottero che a piccoli gruppi ha prelevato i naufraghi trasferendoli a Lampedusa. Le operazioni, particolarmente complesse, sono iniziate alle 13.30 per concludersi intorno alle 17. I naufraghi - tra cui quattro donne e un minore - arrivano da Costa d'Avorio, Camerun Guinea e Mali. Nessuna traccia, invece, dell'imbarcazione utilizzata per la traversata. Dagli elicotteri erano prima state fatte calare coperte e vettovaglie fornite dalla polizia.