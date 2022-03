Migranti, si continua a morire in mare cercando di raggiungere l'Italia

Almeno 20 migranti che volevano raggiungere l'Europa illegalmente sono stati trovati morti in mare al largo della costa nord-orientale della Tunisia. La notizia arriva dal portavoce della protezione civile tunisina Moez Triaa.

I corpi, come specificato, "sono stati trovati al largo di Cap Bon". Si tratta di persone che "provenivano in gran parte dall'Africa subsahariana, ma ci sono anche dei siriani", ha detto Triaa all'Afp, senza poter fornire altri dettagli sul loro punto di partenza o sulla causa del loro annegamento. Tra Cap Bon e l'Italia ci sono poco più di 100 chilometri di distanza. Pantelleria è a 80 chilometri.

Secondo i calcoli dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), circa 2.000 migranti sono scomparsi o annegati nel Mediterraneo l'anno scorso. Il Mediterraneo centrale è la rotta migratoria più pericolosa al mondo, secondo la stessa organizzazione. L'agenzia delle Nazioni Unite stima che più di 18.000 migranti siano morti o scomparsi sulla rotta dal 2014 a oggi. Nei primi due mesi del 2022 circa 200 persone hanno perso la vita sulla rotta che collega la Sicilia e il Nordafrica

Le ricerche per eventuali sopravvissuti o altre vittime dell'ultimo naufragio sono ancora in corso. A fine di febbraio, nove migranti provenienti da vari Paesi africani sono annegati in un altro naufragio al largo delle coste tunisine. A inizio marzo, i corpi di quattro migranti e rifugiati africani sono stati trovati nella Tunisia orientale: le autorità ritengono che siano morti di freddo o di fame dopo aver attraversato il confine algerino.

Le Ong del Mediterraneo hanno lanciato degli appelli per richiamare l’attenzione: "L’emergenza umanitaria di chi fugge dalla guerra in Ucraina non deve farci dimenticare chi fugge da altre guerre e dai campi di concentramento libici", dicono da Sea-Watch. Per Mediterranea saving Humans, "abbiamo fatto diventare la Libia un grande campo in cui è possibile torturare, stuprare, uccidere i profughi. Vi immaginate se anche per gli ucraini ci fossero lager invece che accoglienza?". L’organizzazione chiede un piano speciale per i migranti del fronte sud, attraverso canali di ingresso legali che mettano fine alle morti in mare e aiutino le persone a fuggire dall’"inferno libico".