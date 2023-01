Dormono con il braciere acceso per scaldarsi: morti due migranti

Due giovani migranti, un uomo e una donna, sono stati trovati senza vita all'interno del cosiddetto "ghetto" di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia. La tragedia è avvenuta nella notte di domenica 22 gennaio: la coppia sarebbe rimasta intossicata dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotte da un braciere utilizzato per riscaldarsi e posizionato accanto al letto. Altre due persone che dormivano nella stessa baracca sono rimaste leggermente intossicate. Le vittime, entrambe di origini africane, non sono ancora state identificate.

A dare l'allarme sono stati alcuni migranti presenti nel grande insediamento dove vivono stabilmente oltre 1.500 stranieri occupati prevalentemente in lavori nelle campagne del Foggiano. Quando il personale del 118 è arrivato, non ha potuto far altro che costatare il decesso dei due migranti. Le indagini sono affidate alla polizia. A Borgo Mezzanone sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'intera zona.

Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani africani. Non è la prima volta che si registra un episodio simile nel ghetto di Borgo Mezzanone: anche nel novembre del 2019, due giovani nigeriani morirono a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da una stufetta usata per fronteggiare il gelo.

Secondo i dati analizzati da FoggiaToday, nel corso del 2022 sono stati 150 (su un totale di 450), gli interventi svolti dai vigili del fuoco del presidio connessi esclusivamente alle criticità del ghetto, sorto su quella che un tempo era una ex pista militare; la maggior parte degli interventi riguarda lo spegnimento di roghi e incendi e relativa bonifica delle aree colpite.