Il bagnino che non deve salvare i bagnanti e i migranti morti in mare, il video di Emergency contro l'indifferenza

Una favola "al contrario", per fare riflettere sulla tragedia dei migranti morti in mare e scongiurare l'indifferenza. Questo il senso del video di Emergency e Ogilvy "Uomo in mare", realizzato per le festività. Su una spiaggia assolata un bagnino prova a salvare una persona che sta annegando a pochi metri dalla riva. I bagnanti lo bloccano con alcuni luoghi comuni su migrazioni e accoglienza: "Chissà da dove arriva quello lì", "Ma poi dove lo mettiamo? Qui non ce lo voglio", "Finchè sanno che c'è qualcuno che li salva, continueranno a fare il bagno". E ancora: "Quelli non hanno voglia di fare niente" e "Dovrebbero starsene a casa loro". Circondato da un gruppo di persone che gli impediscono di muoversi, il bagnino non riesce a buttarsi in acqua. E l'uomo in mare annega di fronte all'indifferenza collettiva.

Emergency ricorda i numeri. Provando ad attraversare i Mediterraneo nel 2023 sono morte o scomparse almeno 2.678 persone. Dal 2014 a oggi, le vittime sono state più di 28mila. Donne, uomini, bambini e famiglie sono annegati cercando di raggiungere l'Europa per avere un futuro e per vedere i loro diritti rispettati

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Quella tra Ogilvy ed Emergency è una lunga storia che ci ha portato ad affrontare ogni anno temi di portata universale - afferma Giuseppe Mastromatteo, president & chief creative officer di Ogilvy Italia - Quest'anno ci ha anche portato a sperimentare un nuovo linguaggio pubblicitario, un tone of voice completamente diverso, nuovo per Emergency ma anche per le Ong, con l'intento di interrompere il costante flusso di contenuti online e catturare l'attenzione su un tema che richiede una profonda riflessione".