Si muore ogni giorno nel Mediterraneo dei migranti (mentre l'Italia ferma una nave umanitaria dopo l'altra)

Il bilancio è pesantissimo. Almeno 43 migranti sono annegati nelle scorse ore in un naufragio al largo della Tunisia mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo dalla Libia all'Italia. Altri 84 sono stati salvati, riferisce la Mezzaluna Rossa tunisina secondo quanto riporta la Reuters sul suo sito. La barca era partita da Zuwara, sulla costa nord-occidentale della Libia, con a bordo migranti provenienti da Egitto, Sudan, Eritrea e Bangladesh, spiega l'organizzazione umanitaria. Negli ultimi mesi si sono verificati diversi tragici naufragi al largo delle coste tunisine, con un aumento della frequenza dei tentativi di traversata verso l'Europa dalla Tunisia e dalla Libia verso l'Italia con il miglioramento del tempo e le bella stagione. "La marina ha salvato 84 migranti e altri 43 sono annegati in una barca partita da Zuwara in Libia verso l'Europa", ha detto il funzionario della Mezzaluna Rossa Mongi Slim.

Si continua a morire sulla rotta del Mediterraneo Centrale, ma anche sulla rotta Marocco-Isole Canarie. Centinaia di migliaia di persone hanno compiuto la pericolosa traversata del Mediterraneo negli ultimi anni, molte delle quali fuggendo dai conflitti e dalla povertà in Africa e in Medio Oriente. Gli arrivi in ??Italia - una delle principali rotte dei migranti in Europa - erano diminuiti negli ultimi anni, ma sono nuovamente aumentati nel 2021. Nel 2021 sono arrivati ??quasi 19.800 migranti contro poco più di 6.700 dello stesso periodo dell'anno scorso, in base ai dati del Viminale. La procura di Agrigento ha di recente aperto un'inchiesta per tentata strage grazie a un esposto di Sea Watch contenente la testimonianza video sui tentativi di speronamento e gli spari contro un gruppo di migranti da una motovedetta libica donata dall’Italia.

Dopo un’ispezione di 12 ore, l’Italia ieri ha fermato GeoBarents, la nave di soccorso di Medici Senza Frontiere. La nave nei giorni scorsi aveva soccorso 410 migranti al largo della Libia: è stata bloccata nel porto di Augusta dopo che a bordo sono state "identificate 22 inadempienze". Lo fa sapere la stessa Ong, sottolineando che è la tredicesima volta in 3 anni che l'Italia blocca una nave umanitaria. Nei primi sei mesi dell'anno, ricorda Msf, "721 persone hanno perso la vita in mare. Faremo tutto il possibile per tornare nel Mediterraneo a salvare vite". Con Conte-Salvini le navi Ong non attraccavano, con Draghi-Lamorgese non possono nemmeno partire. Proprio così: ai tempi del governo Conte-Salvini-Di Maio le navi Ong faticavano ad attraccare dopo i salvataggi (il più "celebre" è il caso Rackete). Ora, col governo "dei migliori", non partono nemmeno alla volta della rotta del Mediterraneo Centrale.

La domanda è sempre la medesima: meglio una nave umanitaria o meglio il nulla nel Mediterraneo, avendo preso atto che le navi umanitarie non sono un pull factor (non lo sono mai stato) e che dal Nordafrica si parte comunque? Meglio che qualcuno ci provi, a salvare vite, o preferibile il vergognoso silenzio di questi mesi, settimane, giorni? Sono numerose oggi le navi che sono state fermate di recente dai provvedimenti della Guardia costiera italiana: tra le altre, la Open Arms, la Alan Kurdi (tecnicamente non più in fermo, ma in porto fino a quando non avrà risolto e sistemato alcune irregolarità), le Sea-Watch 3 e 4, Louise Michel. Ora anche la GeoBarents. "Mentre i controlli a bordo rappresentano delle procedure marittime legittime, volte ad assicurare la sicurezza della navigazione in mare, queste ispezioni vengono strumentalizzate da parte delle autorità italiane per colpire le navi umanitarie in modo indiscriminato" commenta Medici senza Frontiere. Le ONG chiedono da tempo all’Italia e all'Europa di istituire un efficace sistema di ricerca e soccorso che abbia come scopo primario quello di salvaguardare la vita umana nel Mediterraneo. Le organizzazioni hanno anche auspicato un superamento del clima ostile al soccorso civile. Invano, per ora. Uomini, donne e bambini continuano a morire nel Mediterraneo, con un incremento tre volte superiore rispetto allo stesso periodo del 2020.