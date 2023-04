Ancora un barchino inghiottito dal mare: un morto e migranti dispersi

Ancora un naufragio, ancora uomini e donne in mare, ancora dispersi e vittime. Un barchino partito dalla Tunisia con a bordo una sessantina di migranti è affondato in zona Sar (ricerca e soccorso, ndr) italiana a largo di Lampedusa.

Il primo a intervenire è stato un peschereccio che ha salvato oltre persone e recuperato il cadavere di un uomo. L'imbarcazione è stata quindi raggiunta da una motovedetta della guardia costiera, che ha preso a bordo si sopravvissuti e la salma.

I migranti scampati alla tragedia sono 26 uomini, 8 donne e 6 bambini. Hanno raccontato di altri compagni di viaggio che sono finiti in mare e sono dispersi. Sono in corso le ricerche ma non è chiaro quanti mancano all'appello. Si ipotizza venti persone.

La barca di 7 metri era partita, stando alle ricostruzioni degli stessi superstiti, alle 21 di sabato da Sfax in Tunisia. I migranti, originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Isole Comore e Sudan, hanno raccontato d'aver pagato dalle 500 alle 600 euro per il viaggio e che sul natante c'erano 10 taniche, da 20 litri ciascuna, di carburante.

Come riporta AgrigentoNotizie, solo nella giornata di domenica a Lampedusa sono arrivati complessivamente 640 migranti. Altri 179 sono stati soccorsi da dopo la mezzanotte. Le motovedette di capitaneria di porto e guardia di finanza faticano a raccogliere tutti gli Sos e ad agganciare i tanti barchini che vengono segnalati in area Sar o nelle acque antistanti alla più grande delle isole Pelagie.