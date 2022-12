Migranti, naufragio a largo di Lampedusa: muore bimba di due anni

C'è stato un naufragio a largo di Lampedusa in cui sono sono rimasti coinvolti 43 migranti, originari di Costa d'Avorio, Guinea e Camerun. I migranti sono stati soccorsi dalle motovedette Cp 319 e V1300 della guardia di finanza a 10 miglia dalla costa di Lampedusa, dopo il naufragio della loro imbarcazione. Tra loro c'erano anche 9 donne e 3 minori. I superstiti del naufragio hanno riferito di essere partiti alle 22 di ieri da Sfax, in Tunisia, e di aver pagato 2.500 dinari a testa per effettuare la traversata con la barca in ferro che è affondata in tarda mattinata.

Una bambina è morta dopo essere stata arrivata al Poliambulatorio, dove è giunta con sindrome da annegamento. I medici sono riusciti invece a rianimare, effettuando il massaggio cardiaco, un bambino che era sullo stesso barcone e, come tutti gli altri profughi, era finito in acqua ed era in gravi condizioni. I due bambini sono stati invece caricati sulla motovedetta della Guardia costiera dove c'erano i medici Cisom che hanno provveduto ad intubarli e a rianimarli durante tutto il tragitto verso molo Favarolo.

Al Poliambulatorio ci sono un paio di persone con ustioni da carburante e altrettanti con sindrome da annegamento. Nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita. La Procura di Agrigento, con l'aggiunto Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato.

I pm, attraverso la Guardia di finanza, acquisiranno le testimonianze dei superstiti per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto e per quali motivi il barcone di ferro è affondato. Proprio il 18 dicembre si celebra la Giornata Mondiale dei Migranti, voluta dalle Nazioni unite nel 2000.