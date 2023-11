Secondo naufragio di migranti in 24 ore: morta una 26enne

Ancora naufragi e migranti morti in mare a poche miglia dall'isola di Lampedusa. Un'imbarcazione di sette metri in metallo si è ribaltata e una donna ivoriana di 26 anni ha perso la vita. Con lei ad affrontare la traversata c'era anche la sorella, che è tra i sopravvissuti. A bordo erano in 46.

Il gruppo di migranti, alla vista della motovedetta della guardia di finanza, si è spostato rapidamente su un fianco della carretta e in tanti hanno iniziato a urlare e a sbracciarsi. Comportamenti che hanno fatto ribaltare e affondare, mentre erano in corso le manovre di avvicinamento da parte dell'unità di soccorso delle fiamme gialle, il natante partito da Sfax. I finanzieri si sono subito mobilitati per recuperare tutti i naufraghi, facendo anche intervenire anche un elicottero. Gli sforzi non sono serviti per la giovane, che è stata recuperata già morta. Stando alle dichiarazioni acquisite dai sopravvissuti non vi sarebbero compagni di viaggio che mancano all'appello.

Si tratta del secondo naufragio in 24 ore. Nel primo ha perso la vita una bimba di neppure due anni.

Complessivamente tra la nottata e l'alba sull'isola sono arrivati in 88 tra i superstiti del naufragio e altri migranti che viaggiavano su altre imbarcazioni di fortuna. Ai soccorritori hanno detto di essere originari di Costa d'Avorio, Camerun, Burkina Faso, Mali, Sierra Leone e Gambia.

All'hotspot ci sono al momento 1.283 ospiti, fra cui 103 minori non accompagnati. In mattinata 280 trasferiti col traghetto di linea Galaxy a Porto Empedocle.

A novembre sbarcati in Italia 6.679 migranti

Nel 2023 (dal 1° gennaio al 21 novembre) i migranti sbarcati sulle coste italiane sono stati 150.777, in netto aumento rispetto ai 94.343 del 2022 e ai 61.046 del 2021. Solo nel mese di novembre sono stati 6.679, in calo rispetto ai 9.061 dello stesso mese del 2022 e ai 9.517 del 2021.

A ottobre 2023 erano stati 10.277 (13.492 a ottobre 2022). Nel 2023 il mese col maggior numero di sbarchi è stato agosto (come prevedibile anche per le condizioni meteo) con 25.673 arrivi (16.822 nel 2022).

Continua a leggere su Today.it...