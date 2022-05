Nave carica di migranti si inabissa nel Mediterraneo: 75 dispersi

Naufragio al largo della Tunisia, vicino alle coste di Sfax. Secondo quanto riferisce l'Organizzazione internazionale delle migrazioni, sull'imbarcazione partita da Zouara c'erano un centinaio di persone delle quali 76 persone sarebbero disperse; 24 sono state tratte in salvo. "Un altro naufragio al largo della Tunisia - afferma il portavoce dell'Oim Italia, Flavio Di Giacomo - che avrebbe provocato al meno 76 dispersi. Sono oltre 650 a questo punto le persone morte nel Mediterraneo quest'anno. Eppure resta inascoltato l'appello a rafforzare il pattugliamento".

Sul posto è intervenuta la nave dell'Ong Open Arms che ha tratto in salvo 110 naufraghi. Tra loro anche una bambina di 2 anni che si aggiunge alle 312 persone assistite dall'organizzazione umanitaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ong accusa le autorità di Tunisia, Malta e Italia di non essere intervenute nel prestare soccorso mentre utilizzando tre zattere di salvataggio i naufraghi sono stati ricoverati a bordo della nave Astral: "È difficile comprendere l'inerzia deliberata delle autorità di Tunisia, Malta e Italia, su un caso così chiaro; barca molto instabile con più di 100 persone alla deriva per diverse ore senza risposta, pur avendo avvertito delle sue gravi condizioni." accusano dall'ong.

In merito al naufragio avvenuto questa notte nel Mediterraneo meridionale, la Guardia costiera italiana precisa che "è avvenuto in acque territoriali tunisine. Durante la notte l'Autorità tunisina responsabile per l'attività di ricerca e soccorso, dopo aver assunto il coordinamento delle operazioni, ha inviato i propri mezzi navali nell'area del naufragio e sta attualmente procedendo al recupero dei naufraghi. La centrale operativa della Guardia Costiera di Roma - aggiunge - è rimasta in costante contatto con la Guardia costiera tunisina per tutta la notte ed ha offerto anche la disponibilità di mezzi navali a supporto delle attività di soccorso tunisine".