Due barche con oltre 500 migranti rischiano il naufragio

Alarm Phone ha lanciato l'allarme per due imbarcazioni alla deriva nel Mediterraneo. La prima imbarcazione, con 27 persone a bordo, "sono in acque internazionali e lottano in condizioni meteorologiche avverse. Le autorità sono informate". Nella seconda imbarcazione, più grande, ci sono circa 500 persone. "Sono fuggiti dalla Libia orientale e si trovano nella zona Sar condivisa di Malta e Italia - afferma Alarm Phone - Il loro motore non funziona, sono ancora alla deriva. Le autorità sono allertate, chiediamo un'azione senza indugio".

The ~500 people survived one more night at sea. The situation is unchanged: their engine is still not working, they are still adrift. They continue to urgently call for help. How long do they have to wait for rescue? We urge authorities to not further delay rescue efforts!