Migranti, nuovo bando del Viminale per una nave quarantena in Calabria

È on line l'avviso pubblico per il noleggio di una ulteriore nave da destinare all'assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi. Lo si legge sul sito del Ministero dell'Interno. L'avviso, emanato dal ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, a seguito della determina a contrarre firmata dal soggetto attuatore, il capo del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del ministero dell'Interno, è consultabile sul sito del Mit insieme alla documentazione tecnica. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 10 di venerdì 7 agosto prossimo.La nave sarà destinata alle coste meridionali della Calabria, dove stazionerà prevalentemente.

Nella giornata di ieri sono iniziate le operazioni di trasferimento sulla nave Gnv Azzurra dei migranti presenti nell'hotspot di Contrada Imbriacola a Lampedusa. Sono 350 i migranti saliti a bordo. La nave quarantena è rimasta, per tutta la notte e così farà per l'intera giornata di oggi, davanti alla costa di Lampedusa. Soltanto domani, quando le condizioni meteomarine miglioreranno, l'imbarcazione tornerà ad attraccare al molo per completare l'imbarco, fino a capienza massima, di altri ospiti dell'hotspot.

Alcune ore fa il ministero dell'Interno aveva dato il via libera al trasferimento della nave verso Trapani, ma poi, dopo nuovi contatti fra società e dipartimento, la nave è rimasta davanti Lampedusa. I 350 migranti imbarcati ieri sulla Gnv Azzurra sono stati sottoposti tutti a tampone rinofaringeo anti-Covid. I test sono stati prelevati da una motovedetta della Guardia di finanza e poi sono stati trasferiti a Palermo con un elicottero per essere analizzati. Il responso si avrà nelle prossime ore.

Sette pullman carichi dei migranti che si trovavano ospitati nella tensostruttura di Porto Empedocle sono invece arrivati ieri nel centro di accoglienza di Pian del Lago a Caltanissetta. Si tratta di circa 370 migranti, molti dei quali tunisini. Il trasferimento a Caltanissetta è stato disposto dopo le pressioni sul ministero dell'Interno da parte del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina che in un video su Facebook ha ringraziato il Governo per averla ascoltata, ed in particolare Vito Crimi.