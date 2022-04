I quattromila migranti riportati in Libia da inizio anno

Non solo Ucraina. Il nostro mare continua a essere solcato da imbarcazioni cariche di migranti che tentano di raggiungere le coste italiane in cerca di riparo. Sono oltre quattromila (4.013), dall'inizio dell'anno le persone intercettate nel Mediterraneo e respinte in Libia, di queste 122 sono minori. Solo nel periodo 10-16 aprile i migranti riportati indietro sono stati 45. I dati sono resi noti dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim).

Secondo l'Organizzazione dallo scorso gennaio sono 95 i profughi che hanno trovato la morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo, mentre di 381 persone si sono perse le tracce. Lo scorso anno le vittime accertate erano state 662, i dispersi 891, mentre 32.425 i migranti intercettati e riportati in Libia.

Appena venerdì scorso l'ultimo naufragio: una piccola barca in legno su cui viaggiavano 35 persone, si è capovolta al largo di Sabrata in Libia. Solo sei corpi sono stati recuperati mentre altri 29 naufraghi risultano dispersi.