La collaborazione di tutti per salvare vite - essercisempre ivaloricheciuniscono - 4Novemb-2

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Gli agenti di polizia hanno preso in braccio i bambini per portarli sani e salvi a riva.

Soffiava un vento molto forte fino a 20 nodi, le onde avevano fatto inclinare la barca. Non era possibile un salvataggio via mare, con l'ausilio di un canotto ed è stato creato un ponte tra la barca e la spiaggia con gli uomini di Croce Rossa, Polizia e Guardia costiera. Sono state salvate tutte le 75 persone a bordo.

75 migranti in balia del mare in tempesta: catena umana per il salvataggio dei bambini