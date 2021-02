Migranti, crescono gli sbarchi e il Covid dimezza i rimpatri

Solo ieri la nave Open Arms con a bordo il personale di Emergency ha raggiunto Porto Empedocle per sbarcare 146 persone soccorse durante gli ultimi giorni. I naufraghi, recuperati durante due operazioni di soccorso in acque maltesi

Sono finora 2.486 le persone migranti sbarcate sulle coste italiane da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 2.065 mentre nel 2019 furono 227. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina.

Nella giornata di ieri sono state 145 le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto salire a 1.447 il totale delle persone arrivate via mare nel nostro Paese da inizio mese. L’anno scorso, in tutto febbraio, furono 1.211, mentre nel 2019 furono 60.

Dei quasi 2.500 migranti sbarcati in Italia nel 2021, 334 sono di nazionalità tunisina (13%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Guinea (254, 10%), Costa d’Avorio (249, 10%), Eritrea (217, 9%), Mali (129, 5%), Algeria (125, 5%), Sudan (94, 4%), Bangladesh (83, 3%), Afghanistan (76, 3%), Camerun (64, 3%) a cui si aggiungono 861 persone (35%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.

Solo ieri la nave Open Arms con a bordo il personale di Emergency ha raggiunto Porto Empedocle per sbarcare 146 persone soccorse durante gli ultimi giorni. I naufraghi, recuperati durante due operazioni di soccorso in acque maltesi gli scorsi 12 e 13 febbraio.

Rimpatri dimezzati nel 2020: sono 3.585 - si apprende - i migranti irregolari rimandati nel Paese d'origine, la metà rispetto ai 7.054 dell'anno precedente. È anche questo un effetto della pandemia Covid, che ha comportato per sei mesi la chiusura delle frontiere ed in seguito ha rallentato i viaggi di rimpatrio. Circa 1.800 le persone riportate in Tunisia, Paese che nel 2020 ha visto un netto aumento delle partenze verso le coste italiane.