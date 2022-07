Migranti, gli sbarchi sono davvero ripresi? La situazione

I trasferimenti non reggono il ritmo degli sbarchi a Lampedusa, dove l'hotspot è tornato a contenere circa 2 mila persone a fronte di una capienza di 350. Intanto, sono quasi 1.200 i migranti - tra cui moltissimi minori non accompagnati - soccorsi da tre navi ong che chiedono un porto sicuro. A bordo di Sea Watch 3 "a soffrire caldo asfissiante e sole a picco", ci sono 128 minori, di cui 116 non accompagnati. La ong tedesca spiega come la loro presenza sia stata segnalata al Tribunale dei minori. Sulla nave adesso ci sono 438 migranti, fra cui 35 donne, 4 incinte. Cento persone, tra cui 44 minorenni, sono state salvate dalla Geo Barents. Si tratta dell'ottavo soccorso in 48 ore da parte della nave di Medici senza frontiere: 364 i migranti ora a bordo. Infine, 387 sono a bordo della Ocean Viking di Sos Mediterranee dopo il salvataggio di altre 100 persone tra cui 44 minorenni.

La tratta degli esseri umani, che coinvolge per più della metà dei casi donne, ragazze e bambine è ancora uno dei mercati illeciti più diffusi e proficui in tutto il mondo, insieme al traffico di droga e armi. Nella sola giornata di ieri erano stati diciotto i barconi con 622 migranti in 20 ore. In 600 erano stati fatti salire sulla nave "Diciotti" della Guardia costiera per Porto Empedocle. Altri 300 migranti, invece, sono stati trasferiti in due blocchi di 150 sul traghetto di linea Sansovino e sulla nave militare Foscari. Troppo poco rispetto agli arrivi.

Migranti, sbarchi quintuplicati a Lampedusa

Intanto da Lampedusa arriva anche la rabbia degli agenti della polizia di stato "È inaccettabile che a quasi 30 anni dalla cosiddetta 'emergenza immigrazione' ancora siamo qui a soffrire condizioni insopportabili nelle zone interessate da quello che, quest'anno, è un vero esodo, con arrivi quintuplicati rispetto agli ultimi" afferma Valter Mazzetti, segretario generale Fsp polizia di Stato.

"Ci sono problematiche enormi che si finge di non vedere, la questione igienico sanitaria resta la più allarmante, perché questa povera gente non fa che accamparsi in terra senza che si capisca come gestire la situazione, soprattutto considerato che il Covid è ancora una minaccia - ha detto Antonio Alletto, segretario generale Mp, federato Fsp -. Dal primo luglio, poi, abbiamo un altro problema assurdo, perché siamo senza i mediatori linguistico-culturali convenzionati (già ridotti di numero per carenza di fondi), in quanto la relativa convenzione è stata stipulata ma è ancora in atto la procedura di registrazione presso la Corte dei conti. Soccorre la disponibilità dei membri di alcune associazioni che però, alle ore 20, terminano di collaborare, e a quel punto tutto si ferma nel caos. Sono solo alcune delle follie con cui ci misuriamo qui, da decenni. E ancora qualcuno la chiama emergenza. Ma così dove vogliamo andare?".