Migranti, emergenza sbarchi: mai così tanti in un singolo mese dal 2018

Occorre tornare al gennaio 2018 per ritrovare dati simili a quelli già registrati nel mese di Luglio: continuano gli sbarchi sulle coste siciliane, in primis a Lampedusa dove l'hotspot di contrada Imbriacola è al collasso. Il centro di accoglienza, a fronte di una capienza di 95 persone, già ospita 960 migranti e si prepara ad accogliere quasi duecento persone intercettate nella notte a bordo di 12 barchini dalle motovedette di Guardia di finanza e e Capitaneria di porto.

I dati parlano chiaro: l'ondata migratoria registrata a luglio, quando siamo solo al 24 del mese, non ha precedenti negli ultimi due anni. Dall'inizio del mese si contano 4.384 migranti sbarcati contro i 1.088 dello scorso anno e i 1.969 del 2018. Arrivi in simile numero non si registravano dal gennaio 2018.

Secondo il cruscotto statistico del Viminale sono già 11.334 gli sbarchi registrati dal Ministero dell'Interno dall'inizio dell'anno, con dati in forte rialzo rispetto allo scorso anno.

Si tratta per lo più di migranti economici che raggiungono le coste italiane partendo dal magreb: per la maggior parte al momeno dello sbarco dichiarano di essere tunisini (35%), algerini (5%), marocchini (3%), ma anche bengalesi (16%), ivoriani (7%) e sudanesi (4%).

Allargando la visione all'intera area mediterranea si evince come il movimento migratorio sia in crescita: ad oggi secondo i dati dell'agenzia onu Unchr i migranti che hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere le coste europee 28.255, cui vanno aggiunti i 3.805 migranti che hanno intrapreso la rotta balcanica o la via delle enclave spagnole. Si tratta di dati ovviamente lontani dalla crisi migratoria registrata tra il 2016 e il 2017 ma è evidente il trend crescente registrato in particolar modo nell'ultimo mese.

Fonte dati Unchr

Intanto nel Mediterraneo centrale continuano gli avvistamenti di gommoni in partenza dalla Libia: un centinaio di persone sarebbero in difficoltà a bordo di un natante semiaffondato in area Sar Maltese.

