Migranti, sbarchi continui in Sicilia. Ira del ministro Lamorgese: "Inaccettabile"

"Il momento effettivamente è difficile. Sono inaccettabili questi arrivi continui, che stanno collassando l'isola di Lampedusa". Lo spiega il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese denunciando come il governo stia - per ora senza successo - cercando una nave per garantire la sorveglianza sanitaria dei migranti.

"Il problema sorge per la quarantena, perché si tratta, come per tutti, di fare il periodo di 14 giorni" di quarantena "e quindi di trovare delle strutture adeguate a questo scopo".

Solo nella prime ore di oggi si contano sull'isola oltre una decina di sbarchi per un totale di 314 migranti approdati a Lampedusa a partire da poco prima delle 23 di ieri.

Ad aggravare la situazione è l'accertata positività al coronavirus di un diciassettenne egiziano, sbarcato a Lampedusa lo scorso lunedì e ospite dell'hotspot, è risultato positivo al tampone rinofaringeo Covid-19. Il giovane è stato posto in isolamento in una stanza dell'unico padiglione operativo dell'hotspot che si trova al collasso: dentro ci sono 1.101 migranti a fronte di 95 posti disponibili. Gli ultimi 154 migranti, arrivati con 11 barchini, non sono stati neanche portati in contrada Imbriacola, dove sorge la struttura di prima accoglienza, ma sono stati lasciati su molo Favarolo.

I barchini, intercettati stanotte dalla Guardia di finanza, erano quasi tutti a 6 miglia di distanza ed erano composti da un minimo di 7 persone a un massimo di 17. La Guardia Costiera italiana ha altresì coordinato il soccorso di un gommone semiaffondato con 84 persone a bordo in area sar di responsabilità libica. I migranti sono stati recuperati dalla nave Asso 19, in servizio presso le piattaforme Eni ed ora è diretta a Lampedusa. La decisione, spiega la Guardia costiera, è stata presa perché né la Libia, né Malta, né un'imbarcazione in servizio presso le piattaforme francesi della Total, avevano accettato di intervenire.

Non solo Lampedusa: alcuni migranti sono riusciti ad arrivare fin sulla spiaggia di Marina di Ragusa a Caucana. Il video dello sbarco è stato pubblicato sui social dal leader della Lega Matteo Salvini mostra una quarantina di persone che, dopo essere scese da un piccolo peschereccio, si sono date alla fuga risalendo la spiaggia. Il sindaco di Ragusa ha affermato che i migranti sono stati tutti fermati ed identificati dalle forze dell'ordine.

Sempre nel Ragusano preoccupa la condizione dell'hotspot di Pozzallo: il sindaco Roberto Ammatuna ha ribadito che la struttura non può più accogliere ulteriori ospiti.

Nuova fuga di migranti nell'Agrigentino

Un gruppo di migranti ospiti del Centro di accoglienza 'Villa Sikania' di Siculiana, in provincia di Agrigento, nella notte è fuggito dalla struttura. Secondo quanto riferito dal sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella, in una lettera alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese si tratterebbe di "diverse decine di tunisini" che sono riusciti a eludere i controlli disperdendosi nel territorio.

