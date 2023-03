Un peschereccio con 500 persone rischia di affondare al largo della Sicilia

Un barcone con 500 persone a bordo si troverebbe nell'area marittima di soccorso di competenza italiana. Lo riferisce l'ong Alarm Phone che spiega di aver allertato le autorità competenti. "Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi!". Segnala quello che da anni è il centralino dei migranti dopo essere stato contattato da alcune delle persone a bordo.

Le cinquecento persone, tra cui molte donne e bambini, si troverebbero su un peschereccio in navigazione tra Malta e la Sicilia. Il peschereccio partito dalle coste libiche della Cirenaica è stato avvistato dallo stesso aereo di Frontex che aveva individuato il caicco poi naufragato a Cutro e da un elicottero della Us Navy.

A chiedere l'immediato intervento della Guardia costiera anche il capo missione di Mediterranea Luca Casarini:" Mrcc Roma ha tutte le informazioni da diverse ore - dice -. A scanso di equivoci, questa è una situazione di distress. Chiediamo che per favore inviino i mezzi aerei e navali della Guardia costiera, che aprano un evento Sar. Non è un'operazione di polizia che serve. È un peschereccio strapieno di profughi - aggiunge Casarini - in fuga che chiedono aiuto. Ci sono decine di donne e bambini. E da bordo segnalano ad Alarm phone che stanno già imbarcando acqua. Non c'è un minuto da perdere"

?~500 vite in pericolo a sud della #Sicilia! @alarm_phone è stata contattata da una grande imbarcazione partita dalla #Libia e che ora si trova in zona SAR #Italia. Le Autorità sono state avvertite.



Articolo in aggiornamento

Solo ieri giovedì 9 marzo sono stati 1.869 i migranti giunti a Lampedusa con 41 barche soccorse nelle acque antistanti l'isola o in area Sar ("search and rescue") dalle motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. Un record. Due barchini, con a bordo 46 e 41 migranti, sono riusciti ad approdare direttamente a terra fra la spiaggia della Guitgia e una cala vicina. Dalla mezzanotte in poi sono stati registrati altri 14 sbarchi, con circa 605 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola, da dove sono stati trasferiti 750 ospiti, al momento ci sono oltre tremila migranti.

Come si evince dai dati del ministero dell'interno stiamo assistendo ad un vero e proprio boom di sbarchi dopo un lungo periodo di lento incremento degli arrivi in Italia.

Inoltre la Guardia costiera tunisina ha comunicato di aver bloccato nelle ultime 36 ore 42 tentativi di migrazione irregolare, soccorrendo 1509 persone a bordo di imbarcazioni in difficoltà al largo delle acque territoriali tunisine.

Questo mentre il Governo Meloni - riunito a Cutro dopo la strage della scorsa settiaman - ha varato un decreto legge che introduce una nuova fattispecie di reato per chi provoca la morte o lesioni gravi per il traffico di persone, con una pena prevista fino a 30 anni di reclusione. L'Italia, inoltre, riserverà delle quote di accesso ai lavoratori che provengono dai Paesi che collaborano con Roma, ripristinando i decreti flussi con criteri e quote triennali, con alcune corsie preferenziali.

A Brindisi intanto sono sbarcate le 105 persone soccorse durante l'ultima missione della nave Life Support di Emergency. I migranti erano a bordo di un gommone di circa 12 metri intercettato a largo delle coste libiche. Alcuni di loro presentano segni di disidratazione e di ustioni, ma le loro condizioni sono buone. Il gruppo è composto da 59 uomini, 16 donne - di cui una al settimo mese di gravidanza -, 24 minori non accompagnati e sei accompagnati: il più piccolo ha due anni.

"Queste situazioni vanno gestite con umanità", ha detto il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi. "Ringrazio Emergency per il lavoro fatto: senza di loro avremmo avuto altre 105 vittime", ha continuato Rossi, spiegando che "la macchina organizzative è importante" ed è coordinata dalla prefetta Michele La Iacona "che proviene dalla Sicilia, dove ha già gestito situazioni del genere". Il primo cittadino ha anche annunciato che sono disponibili in strutture individuate tra le province di Brindisi e Lecce 12 posti per minori non accompagnati con meno di 14 anni. "Le utilizzeremo se sarà necessario", ha concluso.

"Eravamo su un’imbarcazione molto piccola. Il motore non funzionava più e stavamo imbarcando acqua – ricorda una delle persone soccorse, proveniente dalla Costa d’Avori – Era notte, eravamo tutti bagnati e intorno a noi solo buio. Ho pensato che non ce l'avremmo fatta".