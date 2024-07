Aziende finte e migranti fatti arrivare con un click: ecco l'agenzia di reclutamento dei caporali

Antonello Lovato, l'imprenditore agricolo pontino finito in carcere per la morte di Satnam Singh, si è distinto per una "condotta disumana". Ma il contesto nel quale questo è avvenuto è quasi norma nell'Agro Pontino. Ed è la logica stessa del decreto flussi a determinare una situazione di costante precarizzazione, esclusione sociale e infine "clandestinizzazione" della forza lavoro immigrata necessaria per mandare avanti il lavoro delle campagne.

In questo video siamo in grado di raccontarvi, dall’inizio alla fine, come le aziende riescono a intercettare facilmente manodopera a bassissimo costo sfruttando la fragilità strutturale dell’unico canale di ingresso regolare per lavorare in Italia.

Così arrivano in Italia i nuovi schiavi dei caporali

Il momento fondamentale è il click day, giorno dal quale è possibile presentare le domande. Nel 2023 sono state sei volte maggiori rispetto alle quote stabilite. Il datore di lavoro la cui domanda è rientrata nelle quote riceve il nulla osta, lo invia alla rappresentanza diplomatica italiana competente del paese di origine. Una volta ottenuto il visto, i lavoratori possono entrare in Italia e, entro otto giorni, devono recarsi alla prefettura competente insieme ai datori di lavoro per stipulare il contratto, chiedere il rilascio del permesso di soggiorno e cominciare a lavorare. Ed è in questi passaggi che si insinuano irregolarità di ogni tipo.