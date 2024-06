Il video dell'auto in fuga dal branco che travolge tutto: ragazzi investiti e macchine distrutte

Un ragazzo fermo davanti a una Mini Cooper con a bordo una coppia di fidanzati, poi il caos: il branco circonda l'auto e prende a pugni i finestrini, il guidatore innesta la marcia e riparte, investendo uno di loro e centrando delle macchine in sosta. È quanto si vede in un video che immortala quanto successo nella notte tra 6 e 7 giugno in via San Vito a Milano. Su cosa sia accaduto sono in corso le indagini della polizia.

Partiamo dai dati certi, cioè da quello che si vede nel video e dalle "tracce" rimaste. L'auto ha danneggiato otto macchine parcheggiate e il dehor di un locale. Come riporta MilanoToday, i sanitari del 118 hanno trasportato in ospedale sette ragazzi. Cinque di loro sono i giovani travolti dalla Mini: un 16enne e un 24enne sono finiti in codice giallo al Policlinico, un 19enne e un altro ragazzo sono stati trasportati al Fatebenefratelli, mentre una ragazza di 23 anni è al Pini. Gli altri due sono il conducente della macchina (svizzero) e la fidanzata, entrambi 30enni.

Il trentenne alla guida della Mini Cooper è stato poi fermato in via Torino da una pattuglia della polizia. Sottoposto all'alcol test, è risultato positivo, motivo per cui al momento è stato indagato per guida in stato d'ebbrezza. Le indagini proseguono ora per ricostruire con certezza cosa sia accaduto prima della folle corsa. Pare che il guidatore e la fidanzata siano stati aggrediti dal branco mentre salivano a bordo e che quello immortalato ne video fosse il loro tentativo di scappare ma i motivi della presunta aggressione non sono chiari.