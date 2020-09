Esplosione a Milano: boato avvertito a oltre un chilometro di distanza

È di otto persone ferite in modo lieve e una in modo più serio il primo bilancio dell'esplosione che si è verificata questa mattina alle 7:17 al civico 20 di piazzale Libia a Milano. La persona più grave è quella che si trovava nell'appartamento al piano terra dove si è verificato lo scoppio: S.A. di 30 anni ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Esplosione a Milano in piazzale Libia

All'interno del palazzo si sono verificati una serie di crolli di muri interni e non strutturali. Sul posto sono intervenuti ben 9 ambulanze e 2 automediche oltre a Polizia, vigili del fuoco e vigili urbani. A causare l'esplosione dovrebbe essere stata una fuga di gas: il forte boato è stato sentito fino a oltre un chilometro di distanza. Non è chiaro se l'esplosione si è verificata nella cantine del palazzo o al piano terra, dove si trova uno studio dentistico e un monolocale dove vive in affitto un ragazzo.

Come riporta Milanotoday tra i feriti sei donne tra i 38 e i 54 anni, un uomo di 48 e una ragazzina di 15: la giovane si è ferita a una caviglia scappando dall'edificio a seguito dell'esplosione, mentre la 46enne e il 48enne sono stati feriti dai vetri infranti dalla potenza dello scoppio.

Completamente distrutto l'androne e il piano terra del condominio, anche se danni si contano fino all'ultimo piano. L'intero palazzo è stato evacuato insieme a una parte dell'edificio posto al civico 22. Notevole l'onda d'urto, con pezzi di lamiere degli scooter parcheggiati davanti al palazzo che sono stati ritrovati nei giardinetti di fronte a 30 metri di distanza.

Dalla piazza sono ben visibili i segni del disastro, con le finestre fino al primo piano completamente distrutte e l'ingresso squarciato circondato dalle macerie. In strada ci sono almeno un centinaio di persone, tra evacuati del condominio al civico 20 e residenti dei palazzi vicini, che sono usciti dall'edificio preoccupati.