Aggredito in strada a Milano, morto ragazzo di 23 anni

È morto il ragazzo italiano di 23 anni che il 13 settembre 2023 alle quatto di mattina era stato aggredito in viale Gorizia, nella zona Darsena a Milano. Il giovane era stato trovato a terra incosciente e trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano. Dopo due giorni di coma e un "cauto miglioramento" riscontrato ieri 14 settembre dai medici, il 23enne non ce l'ha fatta ed è morto nel pomeriggio.

Per l'aggressione era stato arrestato dalla polizia un cittadino tunisino di 28 anni, interrogato stamattina davanti al Gip. L'accusa passa dal reato di tentato omicidio a quello di omicidio. L'aggressore avrebbe riferito alla polizia di aver visto il 23enne importunare una donna - non ancora identificata - e per questo si sarebbe scagliato sul ragazzo. Una ricostruzione che però non convince del tutto gli investigatori dato che della donna non ci sono tracce: né nelle testimonianze del passante che ha fermato la polizia, né nei filmati delle telecamere presenti in zona. Secondo quanto è emerso dagli accertamenti, entrambi i ragazzi coinvolti sarebbero stati sotto l'effetto di alcol.

