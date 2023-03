Milano, sei persone aggredite per strada: due sono gravi

Paura a Milano. Almeno sei persone sono state aggredite in strada questa sera tra via Sammartini e viale Brianza, in zona Stazione Centrale, a Milano. La prima aggressione è avvenuta poco dopo le 17.30, in via Sammartini. Le vittime sono due donne, una di 34 anni spagnola e l'altra di 58 anni salvadoregna. La prima ha riportato un trauma al volto da colluttazione ed è stata trasferita in codice giallo all'ospedale San Paolo. La seconda, ferita lievemente a una mano, è stata soccorsa dai sanitari sul posto.



Passati pochi minuti, 118 e polizia sono dovuti intervenire in viale Brianza, dove sono stati aggrediti quattro uomini, due dei quali trasportati in ospedale in codice rosso. Uno dei presunti aggressori, potrebbero essere due in tutto, è stato bloccato dalla Polizia di Stato. L'uomo è stato portato in questura e poi al Fatebenefratelli in codice verde. Non è ancora chiaro se si tratti di due tentativi di rapina separati oppure se i quattro uomini, intervenuti per difendere le donne, siano stati successivamente rintracciati e colpiti dagli aggressori.