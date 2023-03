Parcheggiano il suv ma dimenticano di tirare il freno a mano: coppia travolta, lei muore

Sono stati travolti dalla loro auto. Marito e moglie sono stati colpiti dal Suv, lasciato parcheggiato all'ingresso del cortile in discesa della loro abitazione, senza il freno a mano. È successo sabato, poco prima di mezzogiorno, in una villetta di via Repubblica, a Monte Cremasco, in provincia di Cremona.

Milena Moretti, 70enne, aveva riportato lesioni gravissime: ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso, è deceduta qualche ora dopo. Il marito, 73 anni, è stato urtato di striscio e ha riportato lesioni meno gravi. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri, che hanno eseguito il sopralluogo sul posto insieme agli agenti della polizia locale.

Non è chiaro chi fra marito e moglie avesse parcheggiato la Jeep Limited, dimenticandosi probabilmente di tirare il freno (anche se non si può ancora escludere che ci sia stato un guasto meccanico). Pochi secondi soltanto, e il veicolo ha preso velocità travolgendo i malcapitati.