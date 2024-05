Milena Santirocco, fine del giallo: "Ho inventato tutto, non mi hanno sequestrata"

“Ero disperata, volevo farla finita”. Dopo la prima ipotesi del sequestro, Milena Santirocco ha raccontato la verità sui sei giorni che hanno tenuto l'Abruzzo e tutta Italia con il fiato sospeso.

Fine del giallo

Nessuno l'ha rapita né ha tentato di ucciderla. La 53enne insegnante di fitness e danza di Lanciano, scomparsa domenica 28 aprile da Torino di Sangro, si è allontanata volontariamente in un momento di profonda disperazione con l'intento, per fortuna non riuscito, di farla finita. Sentita ieri mattina per ore in commissariato a Lanciano (è stato questo l'unico interrogatorio della donna), Milena è crollata e ha detto tutta la verità. Davanti al pm di Vasto, Silvia Di Nunzio, al dirigente della polizia di Lanciano, Miriam D'Anastasio, e al capo della squadra mobile di Chieti, Nicoletta Giuliante, la 53enne ha raccontato il disagio e le difficoltà a tutto tondo che stava attraversando.

Dopo sei giorni di silenzio, la donna è riapparsa sabato sera a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Intorno alle 21 è entrata in un bar, scossa e con i vestiti bagnati, chiedendo di poter fare una telefonata, poiché era stata rapita da due uomini incappucciati che avevano cercato anche di ucciderla. In mezz'ora personale della polizia di Lanciano e di Chieti, che da un paio di giorni si trovava già in Campania sulle sue tracce, l'ha raggiunta. Dopo le visite mediche, che hanno escluso segni di violenza, Milena è partita con la polizia alla volta di Lanciano.

La versione del rapimento, già vacillante, è crollata definitivamente una volta in commissariato. Nel lungo interrogatorio, Milena ha raccontato la verità: nei giorni della scomparsa ha camminato tanto a piedi – corrette le segnalazioni di chi l'aveva vista nel Vastese – per poi arrivare in Campania grazie a passaggi di fortuna.

Si è arrangiata, dormendo in parchi e per strada

Si è arrangiata per mangiare, dormendo in parchi e per strada. Poi il tentativo di farla finita, gettandosi nelle acque della riserva naturale Foce Volturno. Tentativo per fortuna non riuscito. A quel punto la donna ha deciso di chiedere aiuto. Il fascicolo per sequestro di persona è stato aperto dalla procura di Vasto per permettere agli investigatori di fare tutti gli accertamenti del caso. Le indagini, infatti, sono andate avanti serrate, parallelamente alle ricerche coordinate sul posto dai vigili del fuoco e che hanno impegnato decine di volontari, unità cinofile e sommozzatori. E gli accertamenti proseguiranno per verificare la versione fornita dalla donna.

Per la maestra di ballo e fitness, tornata da figli madre e sorella, può iniziare un nuovo capitolo, per gettarsi tutto alle spalle e ritrovare la serenità perduta.