Scompare per 6 giorni, poi la confessione: "Rapita da due uomini, volevano uccidermi"

La sua scomparsa aveva allertato le forze dell'ordine di più regioni, facendo scattare delle ricerche a tappeto. L'odissea di Milena Santirocco, maestro di ballo di 54 anni di Lanciano, in provincia di Chieti, è terminata ieri sera, sabato 4 maggio, quando la donna si è presentata in un bar di Castel Volturno, in provincia di Caserta, dopo sei giorni di ricerche infruttuose sul litorale abruzzese, dove era stata trovata la sua auto con la gomma forata da un chiodo.

La donna avrebbe riferito alla barista del locale di avvisare i due figli che era viva, poi si sarebbe presentata nel commissariato più vicino. Da domenica 28 aprile, quando è stato agganciato per l'ultima volta il suo telefonino, poi risultato spento, della donna si erano perse le tracce. Anche il suo profilo facebook risultava cancellata.

Questa mattina la coreografa e insegnante di ballo e fitness ha dovuto spiegare al pm di Vasto Silvia Di Nunzio cosa le è accaduto. E dalle sue parole trapela che non si sarebbe trattato di un allontanamento volontario. La donna avrebbe ribadito quanto già raccontato alla polizia, ovvero di "essere stata rapita da due uomini che hanno provato anche a ucciderla".

Sull'intera vicenda la polizia del commissariato che indaga dovrà trovare riscontri sulle parole della donna. Nessun commento sulla testimonianza resa da Milena è stato fatto dal pm. Nei prossimi giorni si continuerà a investigare per chiarire meglio i contorni del caso che, per 6 giorni, ha visto impegnata protezione civile e forze dell ordine.

I legali della famiglia: "Nessun allontanamento volontario, aperto fascicolo per sequestro di persona"

Della pista del possibile rapimento di persona sembrano però persuasi i familiari della donna: "Milena non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari. La Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti per sequestro di persona, in queste ore sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto a Milena in questi giorni. I familiari di Milena ringraziano le Forze dell'Ordine, tutte le persone, i media che si sono impegnati nelle ricerche di Milena. In queste ultime ore stanno circolando notizie su quanto potrebbe essere accaduto a Milena, che fino ad ora non hanno trovato conferma. I familiari aspettano con ansia il ritorno a casa di Milena e solo dopo aver parlato con la medesima potranno effettivamente avere contezza e fugare ogni dubbio su quanto realmente successo. Lo fa sapere il legale della famiglia di Milena Santirocco, Antonio Cozza.