Tutti i dubbi sulla scomparsa e sul ritrovamento di Milena Santirocco

Ci sono ancora molti aspetti da chiarire sulla scomparsa prima, e sul ritrovamento poi, di Milena Santirocco. La maestra di ballo e insegnante di fitness di 54 anni di Lanciano, in provincia di Chieti, è stata ritrovata sabato a Castel Volturno, in provincia di Caserta, a quasi 200 chilometri di distanza, dopo sei giorni di ricerche infruttuose sul litorale abruzzese, dove era stata trovata la sua auto con la gomma forata da un chiodo.

Quando è entrata nel locale di Castel Volturno chiedendo di poter fare una telefonata aveva i vestiti bagnati e sporchi, i polsi segnati come da legacci. Ha detto di essere stata sequestrata da due uomini incappucciati che avrebbero poi tentato di ucciderla annegandola in uno stagno per poi allontanarsi credendola morta. Per i familiari è la fine di un incubo, ma la versione di Santirocco desterebbe parecchie perplessità.

Milena Santirocco scomparsa in Abruzzo e ritrovata in Campania

Ieri la donna, su un'auto della polizia, è giunta in commissariato a Lanciano ed è stata ascoltata per parecchie ore da polizia e pm. Il questore di Chieti, Aurelio Montaruli, arriva a escludere che "ci siano in giro rapitori riguardo allo specifico episodio riguardante Milena Santirocco", come sottolinea ChietiToday. Un giallo che resta, al momento, senza spiegazioni. La 54enne era svanita nel nulla domenica scorsa durante l'abituale passeggiata nella lecceta di Torino di Sangro.

Non è chiaro a questo punto se possa essersi trattato di allontanamento volontario (il legale della famiglia ieri lo escludeva) né se ci siano altre persone coinvolte in una vicenda che resta tutta da definire. Numerose le domande che necessitano di risposte. Perché è stato chiuso il suo profilo Facebook? Dove è finito il suo smartphone? Ma soprattutto, perché mai qualcuno avrebbe voluto mandare due persone a sequestrarla e tentare poi di ammazzarla? L'inchiesta è affidata alla pm Silvia Di Nunzio, che ha aperto un fascicolo: l'ipotesi di reato resta per adesso quella di sequestro di persona a carico di ignoti.

I familiari hanno ringraziato le forze dell'ordine e tutti coloro, media compresi, che nei giorni scorsi si sono adoperati nelle ricerche della donna. "Aspettano con ansia il ritorno a casa di Milena e solo dopo aver parlato con la medesima potranno effettivamente avere contezza e fugare ogni dubbio su quanto realmente successo", dice il legale della famiglia, Antonio Cozza. Ciò che più conta è che le condizioni di salute della donna sono buone. Ora le indagini seguiranno il loro corso.