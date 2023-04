Militante di CasaPound ucciso a colpi di pistola da no vax, l'assassino arrestato in chiesa

Un uomo di 38 anni è stato ucciso a colpi di pistola nel centro di Genova in seguito a una lite. Il suo assassino è poi scappato in chiesa dove poco dopo è stato arrestato dalla polizia. L'omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio in Via Polleri, nel quartiere del Carmine. Il killer avrebbe impugnato una pistola e dopo aver urlato "te la faccio pagare" avrebbe sparato uccidendo il rivale con un colpo al cuore. Dopo la sparatoria sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha provato a rianimare la vittima, purtroppo però senza riuscirci.

L'uomo ucciso, Manuel Di Palo, è un militante di Casapound che nel 2020 era stato condannato assieme ad altre due persone a otto mesi con la condizionale per un'aggressione con accoltellamento, avvenuta nel 2018, nei confronti di un antifascista che stava affiggendo alcuni manifesti poco distante dalla sede genovese di CasaPound. L'aggressore sarebbe invece Filippo Giribaldi, 43 anni 'camallo' della Culmv e figura di spicco tra di Libera Piazza associazione no vax e no green pass.

Dopo la sparatoria l'aggressore è scappato in una vicina chiesa. "Chiama la polizia, ho ucciso un uomo, ho ucciso un uomo", avrebbe detto al sacrestano della Santissima Annunziata del Vastato, subito dopo essere entrato di corsa nel luogo di culto ed essersi seduto su alcuni gradini. Come ha raccontato a Genova Today il sacrestano Jean Pascal, l'omicida si è presentato alla porta urlando. "Era molto agitato e aveva dei guanti da lavoro, non ho visto la pistola, ma poteva anche averla in tasca", ha raccontato. Pascal ha così chiamato subito le forze dell'ordine che hanno arrestato l'uomo. L'arma del delitto è stata poi individuata sotto un'auto parcheggiata poco distante dal luogo dell'omicidio.

Da una prima ricostruzione, la lite sembrerebbe di natura economica e legata a motivi di droga, e alcuni testimoni avrebbero sentito parlare di euro. Il litigio è iniziato in Salita San Bartolomeo del Carmine, poco distante da dove è avvenuto l'omicidio, con alcuni colpi di pistola sparati dall'assassino ma andati a vuoto, quindi i due si sarebbero rincorsi fino in via Polleri dove è stato sparato il colpo fatale a Di Palo.