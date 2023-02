Militare ucciso a Roma: caccia a due uomini fuggiti con un'auto a noleggio

Si indaga sul caso di Danilo Salvatore Lucente Pipitone, il caporale maggiore dell'esercito aggredito nella notte tra venerdì e sabato nella zona di Centocelle, alla periferia di Roma, e morto nel pomeriggio di domenica in ospedale al Policlinico Umberto I. La chiusura del cerchio sembra vicina.

Secondo quanto appreso da RomaToday, Lucente Pipitone, 44 anni, sarebbe stato aggredito da due persone. E c'è di più. I due sarebbero scappati perché avrebbero visto un passante. Un testimone, quindi, che potrebbe aiutare le indagini. Poco dopo l'aggressione un'auto sarebbe stata notata mentre si allontanava dal luogo del pestaggio. Si tratterebbe di una Fiat 500 a noleggio ripresa - almeno secondo quanto trapelato - anche dalle telecamere di videosorveglianza.

La polizia, secondo quanto si apprende, consultando l'elenco delle persone che hanno preso a noleggio un'auto in quella fascia oraria e che viaggiavano in quella zona, avrebbe così identificato una persona. Quella che aveva noleggiato l'auto.

Secondo l'Adnkronos, le forze dell'ordine sarebbero in particolare sulle tracce di un uomo di circa 30 anni di origine tunisina, detenuto fino al 4 aprile 2018 per spaccio di droga. Che sia stato lui l'aggressore materiale, però, è presto per dirlo.

La dinamica dei fatti

L'aggressione è avvenuta in via dei Sesami, a pochi passi dal parco Madre Teresa di Calcutta, in una zona già già oggetto in passato di numerose segnalazioni da parte dei residenti, per la presenza, fino a tarda notte, di sbandati, prostitute e relativi clienti. Il militare era stato soccorso alle 2.30 di notte. Era steso a terra ai piedi di un cassonetto giallo e non lontano dalla sua auto. Aveva un taglio sul sopracciglio, una ferita sulla nuca e altri traumi provocati forse da un bastone o comunque da un oggetto contundente.

L'ipotesi degli inquirenti è che il militare sia stato picchiato al volto e poi sia rimasto ferito al capo cadendo a terra. Il movente però è ancora poco chiaro: difficile pensare a una lite stradale, visto che a quell'ora le strade del quadrante sono semideserte. Al momento comunque nessuna pista può essere esclusa a priori.