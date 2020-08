Militari in vacanza soccorrono bagnante a Polignano a Mare

Due militari dell'Aeronautica Militare - in servizio presso il 17° Stormo 'Incursori' - che si trovavano in vacanza a Polignano a Mare, sono intervenuti in soccorso di un ragazzo che a seguito di un tuffo da un alto costone ha impattato violentemente in acqua. I due militari, che hanno assistito alla scena, non vedendo riemergere il giovane si sono immediatamente tuffati per aiutarlo e riportarlo poi sulla scogliera dove hanno prestato un primo intervento di soccorso.

Hanno subito provveduto a stabilizzarlo e, in particolare, si sono adoperati per immobilizzare una spalla del bagnante utilizzando alcuni teli da mare. Successivamente sul posto sono intervenuti i vigili urbani del comune di Polignano a Mare e una squadra di soccorso dei Vigili del Fuoco. La natura particolarmente impervia del luogo ha richiesto anche l'intervento di un elicottero del Vigili del Fuoco. Non si hanno altre notizie sul ragazzo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.