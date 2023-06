Poliziotto tampona e distrugge costosa e rara Ferrari d'epoca

Un incidente stradale molto singolare. È successo questa mattina, venerdì 16 giugno, intorno alle 10 a Fiorenzuola, in provincia di Piacenza, durante la storica manifestazione automobilistica delle Mille Miglia. La carovana di auto d'epoca stava attraversando la tangenziale della città della Valdarda quando è avvenuto l'impatto. Più precisamente una moto della Polizia Stradale, in servizio di scorta al serpentone delle auto, ha tamponato violentemente una Ferrari d'epoca che lo precedeva.

L'agente della stradale fortunatamente non è rimasto ferito e si è subito rialzato. Illeso anche il conducente della Ferrari che però ha riportato dei danni alla parte posteriore, per un costo ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cortemaggiore e di Fiorenzuola per effettuare i rilievi.