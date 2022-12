Il disoccupato con il reddito di cittadinanza che minacciava di morte Meloni: "Ero terrorizzato"

Su twitter si firmava col nickname Sashamanexi1 e ha minacciato di morte Giorgia Meloni e sua figlia. Ora dopo la visita della Digos piange al telefono con il proprio avvocato. Sasha Lupo, 27enne di Rosellini in provincia di Siracusa, ha un leggero handicap fisico, una storia di qualche lavoretto saltuario, una denuncia per droga e percepisce il reddito di cittadinanza: circa 500 euro mensili per 18 mesi, rinnovati a ottobre.

Gli uomini della Digos e della Polizia Postale sono arrivati a casa sua agevolati anche dal fatto che Lupo aveva messo una proprio foto sul profilo Twitter. Gli hanno sequestrato computer e smartphone, ma in casa non hanno trovato armi. "La sua è una famiglia perbene, speriamo che gli serva da lezione" dicono gli investigatori al Corriere della Sera. Intanto l’account @sashamanexi1, dal quale erano partite le minacce nei confronti della premier e della bambina, risulta sospeso.

"Adesso, avvocato, andrò a dormire in galera? Sono pentito di quello che ho fatto. I giornalisti m’inseguono, non mi aspettavo tutto questo clamore. Ma ero proprio terrorizzato dall’idea che la Meloni mi togliesse il reddito di cittadinanza. Questo pensiero mi ha fatto perdere il lume della ragione", ha detto al suo legale Giovanni Giuca. Sasha Lupo ha un procedimento pendente per spaccio a Catania: 86 grammi di marijuana nel 2014. Ha un diploma all’istituto tecnico professionale: "Un tempo consegnava pizze, ora ha perso il lavoro", fa sapere Giuca.

Ora ha paura di perdere il sussidio che aveva percepito per un anno e mezzo. E che da ottobre, dopo una sospensione vissuta male, era tornato a riavere. Per questo ha minacciato Meloni su Twitter: "Finiscila co sta cosa di togliere il reddito di cittadinanza sennò ti ammazzo, non scherzo, mi faccio 40 anni di carcere almeno mangio". E infine: "Ripeto ammazzo te e tua figlia".